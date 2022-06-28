بالتعاون مع البنك الأهلي.. «اى فاينانس» تحصل على أول رخصة لخدمة الكاش أواي بمحطات الوقود

حصلت شركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على رخصة تقديم خدمة الكاش أواي من البنك المركزي، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، حيث تهدف الرخصة إلى إتاحة خدمة الصرف النقدي من محطات الوقود باستخدام ماكينات الـpos، والتي توفر خدمة صرف المعاشات والرواتب لكل عملاء الجهاز المصرفي،

كما تتيح الخدمة إمكانية صرف الفئات النقدية الصغيرة من خلال عدد كبير من محطات الوقود في مختلف محافظات مصر.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص البنك الأهلي المصري على دعم الخطط الإستراتيجية للدولة نحو التوجه إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال توفير خدمة الكاش أواي في مختلف المحافظات،

وخاصة في المحافظات الحدودية والصعيد؛ وذلك لتوافر السيولة بمحطات الوقود باستخدام نقاط البيع كبديل لماكينات الصراف الآلي طوال أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم والأجازات الرسمية،

حيث يتم التركز على المحافظات غير المشمولة بالشكل الكافي بماكينات الصراف الالي.

جدير بالذكر أنه سبق للبنك الأهلي المصري إطلاق خدمة الكاش أواي منذ مارس 2021 كأول بنك في مصر يتيح تلك الخدمة الفريدة،

حيث وصل عدد الماكينات التي تقدم هذه الخدمة إلى ما يزيد عن 657 ماكينة لدى أكثر من 600 تاجر على مستوى مختلف محافظات الجمهورية تتنوع ما بين محطات وقود وسلاسل “سوبر ماركت” كبرى.