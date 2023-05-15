«بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي».. «غرفة الإسكندرية» تستكمل فعاليات ورشة التوعية بالمياه

انطلقت منذ قليل بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية فاعليات اليوم الثانى من ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلامين، والتى تعقد على مدار يومين.

وخلال فعاليات اليوم تم تقديم العديد من ورش العمل للإعلاميين حول المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وزيادة الوعي بقضايا المياه، إضافة إلى مناقشة حول تغطية فضايا المياه.

جاء ذلك بحضور سعادة السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري، والدكتور ياسر المناويشي، والأستاذ محمود مرعي، والدكتور علاء عز الأمين العام لCEEBA.

وتستضيف الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلامين، والتي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.