بالتعاون مع الإمارات.. الإنتاج الحربى تؤسس شركة لتصنيع سيارة «بيك أب EM»

أسست وزارة الإنتاج الحربى شركة مصرية/إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين بسواعد مصرية كسابقة أولى فى مصر، تحت إسم «الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات» «EM» لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، ويتمثل المساهمين فى (الهيئة القومية للانتاج الحربى، مصنع 999 الحربى، شركة إم جلورى الإماراتية لتصنيع السيارات).

الوزير «مرسى»: التعاون يهدف لتوطين الصناعة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، فى تصريحات للصحفيين على هامش احتفال الوزارة بتوقيع اتفاقية التصنيع المشترك مع الشركة الإماراتية أمس، أنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة بيك أب بإسم «EM» والتى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2×4، كابينة مزدوجة 4×4، كـابينة مفردة 2×4).

وأشار إلى أن هذا التعاون يساهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة، ويأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والثروات المعدنية المتاحة بالدولة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة فى مصر مؤخرًا، موضحا أن السيارة EM هى نموذج تصنيعى عربى نطمح لتسويقه عالمياً.

ووقع عقد التعاون المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس مختار عطا خيرى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، والدكتورة ماجدة العزعزى رئيس مجلس إدارة شركة «إم جلورى» الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام.

رئيسة «إم جلورى» الإماراتية: نسعى لتلبية احتياجات السوق المصرية والأفريقية من هذا النوع من المركبات

وأوضحت الدكتورة ماجدة العزعزى، رئيس مجلس إدارة شركة إم جلورى الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب أن الشركة متخصصة فى إنتاج وتصنيع السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك خبرة كبيرة فى تأسيس وإدارة شركات ومصانع المركبات

حجــم الطـاقـة الإنتـاجية 12 ألف وحدة ســنوياً .. وبدء الإنتـاج خــلال النصـف الأول من 2022

وأضافت أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الانتاجية الناجمة عن هذا التعاون (12) ألف سيارة سنوياً لتلبية احتياجات السوق المحلية والأفريقى، على أن يبدأ الإنتاج الكمى فى النصف الأول من 2022.

وأشارت إلى أن السيارة تتميز بالعديد من المميزات حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب فى السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، كما يتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوى ووسائل أمان عالية، وتعمل فى درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق (مزدحمة – مفتوحة – ترابية – وعرة)، لافتة إلى أنه تم تجربة السيارة البيك أب «الكابينة المزدوجة» لمسافة (25000) كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الثلاثة شهور الماضية.

نيفين جامع: خطوة هامة لتعميق الصناعة الوطنية والتحول نحو الطاقة النظيفة

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن إنتاج السيارة البيك أب «EM» فى مصر والتى تعمل بالوقود المزدوج تمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة،وتعميق هذه الصناعة الحيوية محلياً وجذب استثمارات جديدة فى هذا الصدد.

وأشارات إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم قيمتها المضافة، وهو ما يسهم بفعالية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التى لها تأثير سلبى على المواطنين والاقتصاد.

واشادت الوزيرة بالدور الهام لوزارة الإنتاج الحربى فى انتاج هذه النوعية من السيارات فى مصر، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعى المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة فى مجال إنتاج المركبات بالسوق المصرى لتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة فى هذا الصدد للصناعة المحلية.

وأكدت اهمية تكاتف وتكامل الجهات المعنية بالدولة لدعم وتشجيع كافة الجهود والمبادرات التى من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، للمساهمة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وفى إطار الاحتفالية تم تجربة السيارة أمام السادة الحضور، كما تفقد المهندس محمـد أحمـد مرسى وزيـــر الدولــة للإنتـــاج الحربـــى، ونيفيــــن جامــــع وزيــرة التجـــارة والصناعـــة،والدكتورة ماجدة العزعزى رئيس مجلس إدارة شركة «إم جلورى» الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، السيارة مع الحضور للإطلاع على إمكانياتها ومواصفاتها، إضافة إلى عرض فيلم عن السيارة البيك أب «EM» تضمّن تعريفاً بمواصفاتها وإمكانياتها، بالإضافة إلى صور السيارة من الداخل والخارج.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب الإماراتى فى مجالات التصنيع المختلفة، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركات الإماراتية، فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصر، دعماً لاستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على اختيار هذا الاسم للسيارة «EM»، نظراً لأن الحرف الأول من الاسم «E» يعبّر عن الحرف الأول للدولتين «Egypt» و«»Emirates، بينما يمثل الحرف الثانى «M» بداية اسم وزارة الإنتاج الحربى بالإنجليزية «Ministry Of Military Production – MOMP»، وشركة إم جلورى الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب «M Glory».