بالتزكية.. محمد إسماعيل رئيسا لشعبة المستلزمات الطبية والمسلمي وجمال نائبين وزعزع سكرتيرا

عقدت الجمعية العمومية لشُعبة تجار المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، جلسة إجراءات هادئة لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشُّعبة من جديد لمدة 4 سنوات مقبلة بعد انتهاء دورتها الحالية بالتزكية.

وأدار جلسة الإجراءات المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة، مشيرًا إلى حرص المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة على دعم كل الشُّعب التجارية النوعية بشكل عام، وشُعبة المستلزمات الطبية بصفة خاصة، مُشيدًا بدور الشعبة ونشاطها خلال الفترة السابقة.

وأعلن “زكي” اختيار 21 عضوًا لمجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية، حيث واصل محمد إسماعيل عبده رئاسته للشُعبة ، وجاء الدكتور أحمد المسلمي وأحمد جمال نائبين أول وثانيًا، وهاني زعزع سكرتيرًا عامًّا للشعبة.

وتضمّن تشكيل مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها عناصر شبابية لتجديد الدماء والأفكار من أجل تطوير وتنمية هذا القطاع، ويأتي استمرار محمد إسماعيل عبده رئيسًا للشعبة بعد دوره وإسهاماته التجارية والخيرية الملحوظة خلال المرحلة الماضية.

وقال محمد إسماعيل عبده، عقب انتهاء جلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة، إن التشكيل الجديد راعى تجديد الدماء من أجل استكمال مسيرة العمل،

حيث تضمّن التشكيل أعضاء شبابًا جددًا عددهم يصل إلى 10 أعضاء، مشيرًا إلى أنه من بين الخطوط العريضة للدورة الجديدة عدة محاور مهمة؛ منها التركيز على المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال،

حيث سيتم إنشاء جمعيتين خيريتين في منطقتي شبرا والسيدة زينب، مع دراسة أية معوقات تواجه حركة تنمية وتطوير هذا القطاع.

وكشف “عبده” أن الشعبة ستعقد اجتماعًا، خلال أيام قليلة مقبلة لبحث خطة العمل والرؤية المستقبلية لمجلس إدارة الشُعبة ، خاصة الأعضاء الشباب الجدد وما سيطرحون من أفكار ومقترحات تستهدف تنمية قطاعهم،

وكذلك سيتم تشكيل مجموعة لجان نوعية منها لجان فنية وثقافية واجتماعية وغيرها من اللجان المتخصصة في الملفات المختلفة التي تهم قطاع المستلزمات الطبية.