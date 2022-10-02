بالتزكية..علاء عابد رئيسا للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني ، عن فوز النائب علاء عابد برئاسة اللجنة بالتزكية، وكما فاز النائب وحيد قرقر والنائب محمود الضبع بمقعدي الوكلاء والنائب محمد السيد عوض بمقعد أمين السر.

وكشف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عقب فوزه برئاسة اللجنة ، عن أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني ، وهو سرعة مناقشة قانون النقل النهري والذي يضم 11 وزارة .

وأوضح أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية لمتابعة العمل في القطار السريع المرحلة الأولي “السخنة.العلميين” وأيضا متابعة الإنتهاء من طريق الإسكندرية مطروح الساحلي بعد تطويره .

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن اللجنة أيضا سوف تستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشاكل الطرق ، ومشاكل المزلقانات ، على مستوى الجمهورية .