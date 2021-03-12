بالتزكية.. باتريس موتسيبي رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة 4 سنوات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فوز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمدة 4 سنوات، خلفًا للملغاشي أحمد أحمد، بالتزكية، بعد انسحاب كافة المرشحين. ومن المقرر أن يكون للرئيس الجديد باتريس موتسيبي، رئيس نادي صنداونز…

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فوز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمدة 4 سنوات، خلفًا للملغاشي أحمد أحمد، بالتزكية، بعد انسحاب كافة المرشحين.

ومن المقرر أن يكون للرئيس الجديد باتريس موتسيبي، رئيس نادي صنداونز الجنوب إفريقي، 5 نواب بدلًا من 3، على أن يخلفه نجله توليبي موتسيبي في منصب رئيس النادي الجنوب إفريقي.

ويأتي فوز موتسيبي بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد انسحاب أحمد ولد يحيى من سباق الانتخابات، إلى جانب انسحاب السنغالي أوجاستين سينجور والإيفواري جاك أنوما أيضًا.