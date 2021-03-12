رياضة

بالتزكية.. باتريس موتسيبي رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة 4 سنوات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فوز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمدة 4 سنوات، خلفًا للملغاشي أحمد أحمد، بالتزكية، بعد انسحاب كافة المرشحين. ومن المقرر أن يكون للرئيس الجديد باتريس موتسيبي، رئيس نادي صنداونز…

إسلام مصطفى 2:35 م, الجمعة, 12 مارس 21 2:35 م, الجمعة, 12 مارس 21

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فوز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمدة 4 سنوات، خلفًا للملغاشي أحمد أحمد، بالتزكية، بعد انسحاب كافة المرشحين.

ومن المقرر أن يكون للرئيس الجديد باتريس موتسيبي، رئيس نادي صنداونز الجنوب إفريقي، 5 نواب بدلًا من 3، على أن يخلفه نجله توليبي موتسيبي في منصب رئيس النادي الجنوب إفريقي.

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ويأتي فوز موتسيبي بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد انسحاب أحمد ولد يحيى من سباق الانتخابات، إلى جانب انسحاب السنغالي أوجاستين سينجور والإيفواري جاك أنوما أيضًا.

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بقلم إسلام مصطفى

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