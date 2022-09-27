بالتزامن مع Cop27.. إقامة معرض مصر للطاقة نهاية أكتوبر المقبل

يستعد القطاع الخاص العامل بمجال الطاقة للمشاركة في معرض مصر للطاقة في دورته 31 تحت شعار “الثقة في التحول إلى مستقبل بطاقة نظيفة ومستدامة”، نهاية أكتوبر المقبل تحت رعاية وزارات الكهرباء والطاقة والبيئة والتجارة والصناعة.

ويعد المعرض فرصة لطرح العديد من فرص الاستثمار والتقنيات الجديدة في الطاقة التي تعمل على تحقيق الاستدامة، وإعطاء دفعة للاقتصاد القومي من خلال زيادة فرص العمل، والعمل على ترشيد الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًة إلى أن المعرض يهدف لتسليط الضوء على الانتعاش الأخضر فى مصر فى إطار رؤية مصر 2030 وتزامنًا مع إستضافة مصر لأول مرة لمؤتمر قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

كما سيخصص جناح للمشروعات الناشئة وللشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض أحدث التقنيات والحلول الرائدة التي من شأنها أن تساعد في تغيير وجه قطاع الطاقة، كما يتضمن المعرض عرضاً لأحدث التقنيات والحلول الرائدة للطاقة بمشاركة عدد كبير من العارضين من الشركات المتخصصة في المجال، ومن أبرز الدول المشاركة في المعرض ألمانيا وإيطاليا والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت هبة معتوق رئيسة المركز الإعلامي بوزارة البيئة إن مصر تخطو خطوات كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية عن طريق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والعمل علي برنامج شامل لإصلاح الطاقة، بالإضافة إلي وجود برنامج خاص بالتحكم في التلوث الصناعي والذي يهدف إلي التحول إلي الصناعة الخضراء.

كما ذكرت أن أجندة مؤتمر قمة المناخ COP 27 ستتضمن يومًا خاص بالطاقة لعرض أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المختلفة وإتاحة الفرصة للشباب لعرض افكارهم المبتكرة.

وستتضمن الأجندة الخاصة بالمؤتمر تسليط الضوء على مختلف الموضوعات المرتبطة بمجال الطاقة، حيث يتضمن اليوم الأول موضوعات عن توليد ونقل وتوزيع الطاقة، واليوم الثاني عن الاستدامة والطاقة المتجددة، واليوم الثالث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات الطاقة.

كما سيشارك عدد من المتخصصين والخبراء في مجالات الطاقة، منهم د. عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، المهندس أشرف زيتون ممثل برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، المهندسة لمياء عبد الحكيم، رئيس المشروعات الخاصة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة إيمان رشاد، رئيس قطاع دراسات ربط محطات القطاع الخاص في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الدكتور جورج وانج الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة إنفيجين لطاقة الرياح.



بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشركات العارضة والمتخصصة في مجالات المعرض من أبرزها إنيرجيا للكابلات السويدي هلال، شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شركة ارجي اس للطاقة الشمسية، البنك الأهلي المصري، شركة تكنو عرب للتجارة والمقولات، مجموعة العجيمي الصناعية، منتجات شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، الاولى لصناعة الادوات الكهربائية، والمروة للطاقة المتجددة وشركة إنفيجين لطاقة الرياح.



جدير بالذكر أن المناخ العام في مصر ، يعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصةً بمجالات الطاقة المتجددة، وفي مجالات الطاقة المختلفة وهو الأمر الذي وضعته الحكومة المصرية ضمن أولوياتها، حيث أنه في عام 2017، أصدرت مصر قانون استثمار تاريخي من شأنه تحديث وتقليل الحواجز أمام كيفية استثمار الشركات الدولية وتشغيلها في مصر، حيث ان الاستثمار في الطاقة المتجددة حاليًا بلغ حوالي 39.5 مليار جنيه سنويًا حتى عام 2030.