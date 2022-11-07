بالتزامن مع قمة المناخ.. مجموعة Altawheed تستعد للحصول على شهادة «الأيزو 14001» للالتزام البيئي

أعلن مصطفى أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة Altawheed للتكنولوجيا وإكسسوارات المحمول، تطبيق معايير الامتثال البيئي ومراعاة أثر التغيرات المناخية في شركته من خلال خفض نسبة المخلفات الصناعية والدفع نحو مزيد من تطبيق معايير الحفاظ على البيئة، اتساقًا مع أهداف الدولة المصرية نحو تعزيز معايير البيئة وخفض الأضرار الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية.

وقالت المجموعة، في بيان، إنها تسعى لتكون إحدى الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي في الالتزام البيئي وتعزيز نظام الإدارة البيئية وتقليل المخلفات الصناعية عبر الحصول على شهادة الأيزو “14001”.

وأوضحت أن المواصفة الدولية “أيزو 14001” تُعدّ هي المواصفة الأشهر عالميًّا لنظام الإدارة البيئية، حيث تقوم هذه المواصفة بتحديد الطريقة المثلى لوضع نظام إدارة بيئية فعال، وقد تم تطويرها لتساعد المؤسسات على استدامة نجاحها التجاري مع أخذ الحفاظ على البيئة بعين الاعتبار.

يأتي هذا في ظل استضافة مصر قمة المناخ “cop27” ومناقشة أثر التغيرات المناخية في العالم، في ظل خطورة تلك القضية ودعم تطورات الإلتزام البيئي.

وعبّر أحمد عن سعادته بحصول المجموعة على 3 شهادات دولية من كبرى المؤسسات العالمية لتطوير بيئة العمل في المجموعة ضمن سياسة توسعية تنتهجها المجموعة محليًّا ودوليًّا،

مشيرًا الى حصول المجموعة لتوها على شهادتي الأيزو 90001 للجودة و45001 لتطوير بيئة العمل ومتابعة العملاء فضلا عن إقترابها من الحصول على شهادة الأيزو 14001 للألتزام البيئي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة Altawheed، إن ذلك يؤكد تلبيتها لمتطلبات البيئة والطاقة النظيفة وتركيزها التام على هذا الملف، ونحن ممتنّون أيضًا لجهود الدولة المصرية التي أسهمت في جعل ملف حماية البيئة واستدامة الموارد والعمليات أولوية في كل القطاعات، ونتعهد ببذل المزيد من الجهد وتقديم الجديد من التقنيات النظيفة لخفض المخلفات الصناعية وتقديم النموذج المشرف في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

ومن المقرر، بحسب أحمد، تنفيذ الضوابط الجديدة عبر منتجات مصنع سمارت جيت؛ الذراع التصنيعية للمجموعة، وهي صناعات مصرية 100%، تشمل أنظمة سمارت هوم متكاملة، والتحكم عن بُعد،

بالإضافة الي أنظمة حماية ضد الحريق متكاملة للمصانع والشركات وهي منتجات مصرية بالكامل، فضلًا عن حقائب للاب توب.

وتُعدّ Altawheed وكيلاً لعدد من كبرى العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وإكسسوارات الهواتف الذكية والساعات الذكية؛ منها Mophie، وAraree، وGravastar، وMyfirst، وImilab، وKieslect، وKospect، وQcy، وNORSHIRE، وSmartgate.

وقال أحمد إن الشركة أطلقت الذراع التكنولوجية الجديدة للمجموعة، والمتخصص في أنظمة المعلومات والخدمات عبر منصات رقمية مؤمنة للموارد البشرية بالشركات ومراقبة المخزون،

والذي يتميز بقدرته على التكامل والارتباط مع كل الأنظمة التكنولوجية العالمية مثل مايكروسوفت أو أوريكال وغيرها من الأنظمة، وسيعزز هذا القطاع الامتثال البيئي في كل أنشطة ومنتجات المجموعة.