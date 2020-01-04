بالتزامن مع عيد الميلاد.. تقنين أوضاع 1412 كنيسة ومبنى (إنفوجراف)

توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية حتى الآن تضم 851 كنيسة، و 561 مبنى

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف حول محصلة توفيق أوضاع الكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها حتى الآن، تطبيقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد واستمرار لجهود الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس

وذلك يأتي بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

وعرض الإنفوجراف نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، ‏وأنها قد أسفرت عن توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية حتى الآن موزعة على النحو التالي: 851 كنيسة، و561 مبنى.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قرارات توفيق الأوضاع صدرت بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس التي تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 6 وزراء وهم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، والآثار، بالإضافة إلى ممثل عن الطائفة المعنية، وممثلين عن جهات سيادية.

وأبرز الإنفوجراف، ‏التوزيع الجغرافي لما تم بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني التي تم إقرار توفيق أوضاعها بواسطة لجنة تقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وهي تغطي القطاعات الجغرافية بأنحاء الجمهورية حتى يناير 2020، وجاء توزيع الكنائس والمباني التابعة التي تم توفيق أوضاعها على النحو التالي:

في محافظة المنيا توفيق أوضاع عدد (236) كنيسة ومبنى، وفي محافظة الجيزة تم توفيق أوضاع (140) كنيسة ومبنى، وفي محافظة القليوبية تم توفيق أوضاع (124) كنيسة ومبنى، ومحافظة سوهاج بلغ العدد (120) كنيسة ومبنى .

وتم في محافظة الإسكندرية توفيق أوضاع عدد (113) كنيسة ومبنى، وفي محافظة أسيوط (91) كنيسة ومبنى، وفي محافظة البحيرة تم توفيق أوضاع (83) كنيسة ومبنى، وفي محافظة الشرقية (83) كنيسة ومبنى، وفي محافظة بني سويف تم توفيق أوضاع (82) كنيسة ومبنى.

وتم في محافظة القاهرة توفيق أوضاع (61) كنيسة ومبنى، وفي محافظة أسوان (47) كنيسة ومبنى، وفي محافظة الغربية تم توفيق أوضاع (35) كنيسة ومبنى، وفي محافظة المنوفية (33) كنيسة ومبنى، وفي محافظة الدقهلية (31) كنيسة ومبنى.

وفي محافظة الأقصر تم توفيق أوضاع عدد (25) كنيسة ومبنى، وفي محافظة البحر الأحمر (19) كنيسة ومبنى، وفي محافظة قنا (17) كنيسة ومبنى، وفي محافظة السويس (17) كنيسة ومبنى.

وفي محافظة الإسماعيلية تم توفيق أوضاع (16) كنيسة ومبنى، وفي محافظة مطروح (13) كنيسة ومبنى، وفي محافظة بورسعيد (10) كنيسة ومبنى، وفي محافظة كفر الشيخ (8) كنيسة ومبنى، وفي محافظة الفيوم (6) كنيسة ومبنى، وأخيراً في محافظة الوادي الجديد تم توفيق أوضاع عدد (2) كنيسة ومبنى.

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في الإنفوجراف قرارات اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة حتى يناير 2020 .

وذكر أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس أصدرت 13 قراراً كان أولها في مايو 2018 بعد انتهاء مدة تلقي الطلبات في سبتمبر 2017، وجاءت على النحو التالي:

في مايو 2018 صدر قراران، الأول بتقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى، والثاني بتقنين أوضاع 167 كنيسة ومبنى.

وفي أكتوبر 2018 صدر قرار بتقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى، وهناك 168 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في ديسمبر 2018، و119 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يناير 2019، و156 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في مارس 2019 .

وصدر قرار تقنين أوضاع عدد 111 كنيسة ومبنى في أبريل 2019، وعدد 127 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يوليو 2019، و88 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في سبتمبر 2019، و62 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها أكتوبر 2019، وعدد 64 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في نوفمبر 2019 .

وتم تقنين أوضاع عدد 87 كنيسة ومبنى في ديسمبر 2019، و90 كنيسة ومبنى في يناير 2020 .

وذكر الإنفوجراف أن الطوائف تتولى استخراج التراخيص اللازمة للهدم وإعادة البناء أو الترميم وتقديم ما يتعلق بالسلامة الإنشائية.

وجاء في الإنفوجراف، أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تقوم بدراسة الطلبات والتثبت من توافر عدة شروط تتضمن أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، ويكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وسليم من الناحية الإنشائية وفق لتقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، و يكون المبنى أيضا ملتزماً بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع، أبرز الإنفوجراف، أنه تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، ويجري تنفيذ 8 كنائس بمدن (المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، غرب قنا، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، غرب أسيوط)، إضافة إلى إحلال وتجديد 18 كنيسة وملحقاتها في محافظة المنيا بعد إلحاق ضرر بها بتكلفة تقديرية تبلغ 40.4 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بقرارات تخصيص الأراضي لبناء الكنائس بالمدن الجديدة في الفترة من 2014 حتى 2019، رصد الإنفوجراف، أنه خلال عام 2014، صدر قرار تخصيص أراضي لبناء 7 كنائس في عدد 5 مدن هي (العبور – الفيوم الجديدة – طيبة الجديدة – سوهاج الجديدة – القاهرة الجديدة) .

وفي عام 2015 صدر قرار تخصيص أراضي لبناء 5 كنائس في عدد 5 مدن هي ( طيبة الجديدة – العاشر من رمضان – الشروق – العبور – 6 أكتوبر) .

وفي عام 2016 صدر قرار تخصيص أراضي لبناء 9 كنائس في 8 مدن هي (الصالحية الجديدة – 6 أكتوبر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – 15 مايو – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – بدر) .

أما في عام 2018، فقد صدر قرار تخصيص أراضي لبناء 10 كنائس في 6 مدن هي (سوهاج الجديدة– قنا الجديدة– السادات– العاشر من رمضان– ناصر– العاصمة الإدارية الجديدة) .

وفي عام 2019، صدر قرار تخصيص أراضي لبناء 10 كنائس في 6 مدن هي (المنصورة الجديدة– حدائق أكتوبر– بني سويف– بدر– غرب أسيوط– سوهاج الجديدة).

وفيما يتعلق بترميم وتأهيل الكنائس والأديرة الأثرية، جاء في الإنفوجراف، أنه تم ترميم وتطوير 13 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية، وبلغت تكلفة ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة 101 مليون جنيه، وبلغت تكلفة ترميم دير “الأنبا بضابا” بنجع حمادي 4 مليون جنيه، ويجري ترميم وتطوير 42 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية .

وفيما يتعلق بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، أشار الإنفوجراف إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو، وذلك فضلاً عن تطوير موقع شجرة مريم وضمها لقطاع الآثار.‏