نقل وملاحة

بالتزامن مع بدء تطوير «الرمل».. استبدال وحدات ترام الإسكندرية بـ«الأصفر الأوكرانى»

وحدات الترام الأصفر التى تم استيرادها من أوكرانيا خلال عام 2019 سيتم تشغيلها بطاقتها الكاملة على ترام المدينة فور بدء أعمال تطوير ترام الرمل
السيد فؤاد 11:36 ص, الأحد, 17 أبريل 22 11:36 ص, الأحد, 17 أبريل 22

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كشف مصدر مسئول بمحافظة الإسكندرية، أنه من المقرر أن يتم استبدال الوحدات القديمة بترام المدينة، بالترام الأصفر الذى يعد أحدث الوحدات المتحركة لنقل المواطنين، وذلك خلال فترة تنفيذ مشروع تطوير الرمل من جانب الهيئة القومية للأنفاق.

وأضاف لـ«المال» أن وحدات الترام الأصفر التى تم استيرادها من أوكرانيا خلال عام 2019، سيتم تشغيلها بطاقتها الكاملة على ترام المدينة فور بدء أعمال تطوير ترام الرمل.

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وأكد أن أهمية تطوير ترام الرمل الذى يبدأ من منطقة محطة الرمل إلى سان ستيفانو، وتعد أكثر من المناطق ازدحامًا بالإسكندرية بسبب مجمع الكليات فى منطقة الشاطبى والازاريطة، إضافة إلى وجود معظم الشركات العاملة فى نشاط الملاحة والاقطان والاستثمار العقارى بتلك المنطقة.

وينقسم مرفق الترام بالإسكندرية لجزأين، الأول هو ترام المدينة «الأصفر»، ويخدم المناطق الشعبية والأحياء الفقيرة وذات الكثافة السكانية المرتفعة ويبلغ طوله 28 كيلومترا، موزعة على 13 خطا، والثاني: ترام الرمل ويقطع الإسكندرية من محطة الرمل، وحتى فيكتوريا ويخدم المناطق الحضارية الراقية.

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وأوضح أنه وفقًا للدراسات المبدئية فسيتم ربط ترام الرمل بمترو أبو قير عند عدة محطات تبادلية، بمنطقتى سيدى جابر، وفيكتوريا.

كان قد أشار وزير النقل فى تصريحات مؤخرًا لـ«المال»، على هامش إلى أنه يتم حاليًا المضى قدمًا فى مشروع تطوير ترام الرمل، خاصة بعد إنهاء إجراءات القرض الممول للمشروع.

وتم وقف خط سكة حديد أبو قير من سيدى جابر وحتى محطة مصر فى الإسكندرية، تمهيدًا لأعمال هدم محطات الخط التى تم طرحها خلال فبراير الماضى على شركات المقاولات المتخصصة.

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بقلم السيد فؤاد

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