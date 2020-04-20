بالتزامن مع انهيار النفط.. الغاز الطبيعي يقفز 12%

قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي “نايمكس” تسليم مايو بنسبة 11.5% خلال تعاملات اليوم الإثنين، في اتجاه عكسي لأسعار النفط الأمريكي تسليم نفس الشهر والتي هوت تحت الصفر.

وبحسب بلومبرج، قفز سعر الغاز الطبيعي نايمكس إلى 1.95 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بزادة نحو 25 سنتا مقارنة بسعر الفتح.

ورغم الارتفاع في أسعار الغاز خلال تعاملات اليوم، لتسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع، إلا أنها منخفضة مقارنة بالأسعار في بداية العام حيث سجل نايمكس 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتأثرت أسعار الغاز الطبيعي بأزمة كورونا شأنها شأن النفط، حيث بدأت رحلة هبوط تدريجية منذ منتصف يناير.

وبينما يرتفع الغاز، سجل نفط خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة هبوطا تاريخيا بنسبة سالب 284.73% إلى سالب 33.75 دولار، وفقا لأحدe الأسعار الواردة على شاشة بلومبرج.

ويعني هذا أن برميل النفط (تسليم مايو) انخفض بمعدل سالب 51 دولارا.