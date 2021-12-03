أسواق عربية

بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار.. أسعار الوقود في لبنان تتراجع لأول مرة منذ عدة شهور

وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 1600 ليرة لتسجل 315000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بمقدار 1800 ليرة لتسجل 325200 ليرة،
هيثم سمير 3:24 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 3:24 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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تراجعت أسعار الوقود بجميع أنواعه في لبنان اليوم، وذلك لأول مرة منذ عدة شهور، بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ، أمس، في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة في السوق غير الرسمية وعلى منصة الصيرفة الحكومية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 1600 ليرة لتسجل 315000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بمقدار 1800 ليرة لتسجل 325200 ليرة،

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فيما بلغ سعر صفيحة المازوت 315 ألف ليرة بتراجع ملموس قدره 14 ألف ليرة، بينما سجل سعر أنبوبة الغاز 272700 ليرة بتراجع قدره 11 ألفًا و400 ليرة.

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بقلم هيثم سمير

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