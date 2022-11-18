بالتزامن مع التجهيز لإنشاء «هيئة مصرية».. تعرف على أهم هيئات التصنيف العالمية للسفن

في الوقت الذي بدأت هيئة السلامة البحرية في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء هيئة تصنيف وطنية للسفن، ترصد “المال” أهم هيئات التصنيف العالمية العاملة في هذا الشأن.

وأشارت مصادر بهيئة السلامة البحرية، “التابعة لوزارة النقل” إلى أنه بالتزامن مع جهود مصر في تطوير الملاحة البحرية، ونجاح هيئة السلامة البحرية ووزارة النقل في الحصول على موافقة المنظمة البحرية الدولية لإقامة مكتب اقليمي للمنظمة البحرية الدولية في الإسكندرية.

وكان قد اعتبر وزير النقل أن هذا الحدث من شأنه أن يكلل جميع الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تطوير المواني والأرصفة البحرية، منم أجل ترسيخ الدور الريادي لمصر في مجال الملاحة البحرية.

ووقع الاختيار على أن يكون المركز الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية حيث تمت الموافقة عليه في لجنة التعاون التقني رقم 72 بالمنظمة البحرية الدولية بما يتواكب مع دور مصر الريادي وتاريخها المؤثر في كل المجالات ومنها المجال البحري بالإضافة إلى أن مصر لديها أعرق الجامعات المصرية في مجال التعليم والتدريب البحري.

وأشار اللواء اللواء خالد زهران، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، في تصريحات سابقة لـ” المال ” إن الهيئة اتخذت خطوات ملموسة لتكوين هيئة وطنية لتصنيف السفن على غرار الهيئات المماثلة حول العالم.

وأوضح أن الهيئة المقترحة ستعمل على تحقيق إضافة كبيرة لمكانة مصر بسوق النقل البحرية العالمية، فضلًا عن الاستفادة منها فى السوق الملاحية ولجوء السفن المصرية إليها، ما يسهم فى توفير بعض المصروفات بالعملة الأجنبية التى كانت تتجه إلى هيئات الإشراف الأجنبية.

وتتولى شركات تصنيف السفن إصدار شهادات تؤكد مطابقتها للمعايير والاشتراطات العالمية والمحددة للتأكد من إجراءات السلامة والأمان، كما تضع هيئات تصنيف السفن المعايير الفنية والتشغيلية لأنواع مختلفة من السفن والناقلات والوحدات البحرية فيما يتعلق بتصميمها وبنائها ومسحها واختبارها، وبعد ذلك يتم منح السفن شهادة فئة.

كما تساعد هيئات التصنيف أيضا في تحديد ما إذا كانت الاعتبارات البيئية قد تم أخذها في الاعتبار وانعكست في السمات الأساسية للسفينة.

هيئة التصنيف النرويجية (Det Norske Veritas )

وتأتي في المرتبة الاولى هيئة التصنيف النرويجية ( Det Norske Veritas ) والتي تعد الأكبر عالميا، وتأسست في عام 2013 بعد دمج جمعيتين بارزتين في التصنيف ، وهما Det Norske Veritas ، ومقرها في النرويج و Germanischer Lloyd ، ومقرها في ألمانيا ، في كيان واحد.

وتعمل تلك الهيئة في أكثر من 100 دولة، ويعمل بها 13 ألف موظف من مختلف الثقافات والجنسيات ولديها أكثر من 350 مكتبا إداريا منتشرة في جميع أنحاء العالم.

ولا تقتصر تلك الهيئة على سفن النقل البحري فقط، بل تمتد لمجال البترول والغاز الطبيعي والابتكارات والتطورات البحثية في أنظمة الطاقة المتجددة وحلول الكهرباء الحديثة والقطاع الصحي.

كما تقدم خدمات لأكثر من 14 ألف سفينة بحرية بقيمة 265 مليون طن، وتمثل 21 ٪ من حصة السوق العالمية.

هيئة التصنيف اليابانية Nippon Kaiji Kyokai

وتأتي في المرتبة الثانية هيئة التصنيف اليابانية Nippon Kaiji Kyokai والتي تأسست في عام 1899.

وتعد تلك الهيئة غير حكومية وغير ربحية، فيما تهدف إلى تأمين حياة البشر وممتلكاتهم في المحيطات وحماية رفاهية النظام البيئي البحري.

يقع مقر تلك الهيئة في طوكيو باليابان ، مع العديد من المكاتب الموجودة في المدن الكبرى في اليابان وفي جميع أنحاء العالم.

وفي نهاية العام الماضي 2021 امتلكت 9124 سفينة تبلغ قيمتها أكثر من 267 مليون طن من ، وهو ما يمثل 20 ٪ من السفن التجارية العالمية المصنفة حاليا.

وتمتلك الهيئة حوالي 130 مكتبا إداريا يقوم بإجراء مسوحات للإشراف على الامتثال لقواعد المجتمع من قبل جميع السفن والوحدات البحرية، وقد تم ترخيص تلك الهيئة من قبل أكثر من 100 دولة، وتقدم العديد من الخدمات للقطاع البحري ، بما في ذلك أنظمة البيئة والسلامة ، وتتعهد ببرامج فنية وبحثية.

هيئة المكتب الأمريكي للشحن ( ABS )

تأسس المكتب الأمريكي للشحن في عام 1862، ويُطلق عليه أيضا اسم ABS في صناعة الشحن ، وهو عبارة عن جمعية تصنيف مقرها الولايات المتحدة، ويحدد أهدافه في حماية الأرواح البشرية وحماية الممتلكات والبيئات البحرية والساحلية.

ويضع ABS إطاره الفني والتشغيلي ، والمعروف باسم “لوائح وإرشادات ABS” ” ، ويستند إلى هذه القواعد التي يتم تقييم وتصنيف مختلف السفن البحرية والهياكل البحرية وفقًا لذلك.

تشمل خدمات الأعمال الأساسية التي تقدمها ABS التصنيف العالمي للسفن البحرية والسفن البحرية وقطاعات النفط والغاز. كما تم تسجيلها في عام 2020 .

ويقوم هذا المكتب بخدمة أسطول سفن يضم أكثر من 12000 سفينة وهياكل بحرية تعمل في القطاع البحري التجاري.

هيئة تصنيف اللويدز Llyod’s Register

أما الهيئة الرابعة فهي مجتمع تصنيف يقدم خدمات الأعمال والخدمات الفنية الأخرى للصناعة البحرية، وقد تم تأسيسها في عام 1760 وهي إحدى مؤسسات Lloyd’s Register .

وتعد تلك الهيئة منظمة خيرية عالمية ومستقلة مقرها في المملكة المتحدة وتهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات على الأرض والبحر والجو من خلال أبحاثها المكثفة والتقنيات العالمية المبتكرة في مجالات العلوم، الطيران والهندسة.

أما في القطاع البحري فهي هيئة تهدف إلى تقديم خدمات طويلة الأمد لإدارة سفن العميل والهياكل البحرية لزيادة الإنتاجية والقضاء على التكرار مع الحفاظ على قضايا السلامة البحرية واللوائح البيئية البحرية في المقدمة. أيضًا .

وتتمتع المنظمة بحضور عالمي من خلال موظفيها الدوليين الذين يساعدون مجموعات العملاء في تحديد المخاطر التشغيلية من خلال إجراء الدراسات الاستقصائية.

ولدى تلك المنظمة مكاتب فرعية في أكثر من 182 دولة وتساعد العملاء في بناء وتشغيل أصولهم البحرية مع ضمان أقصى قدر من التنافسية التكنولوجية والالتزام بالسلامة البحرية والفعالية من خلال معايير التصنيف والقواعد التشغيلية.

جمعية التصنيف الصينية

أما الجمعية الخامسة فهي جمعية التصنيف الصينية، والتي تأسست في عام 1956، وهي منظمة غير ربحية مقرها في بكين ، الصين.

وتشمل الخدمات الأساسية التي يقدمها المجتمع في الصناعة البحرية إجراء مسوحات للأغراض التصنيفية للسفن والأصول البحرية.

كما يقدم خدمات للإدارة الصينية وحكومات الدول الأخرى ويهدف إلى تقديم خدمات التصنيف والخبرة الفنية من خلال تطوير أحدث التقنيات.

وهذه الهيئة مرخصة من 58 دولة ولها حضور عالمي من خلال مكاتبها الفرعية التي تم إنشاؤها في أكثر من 129 دولة.

وتشارك تلك الهيئة في البحث والتطوير التكنولوجي فيما يتعلق بالموارد البحرية ، وتشرف على المشاريع التجارية للعملاء ، والطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات الكربون.

السجل الكوري KR

أما الهيئة السادسة فهي السجل الكوري، وهي جمعية تصنيف، وتأسست في عام 1960 ويقع مقرها الرئيسي في بوسان، كوريا الجنوبية.

وتعد تلك الهيئة مؤسسة غير ربحية تحدد جدول أعمالها على أنه ضمان السلامة البحرية والحفاظ على النظام البيئي البحري من خلال تطوير التقنيات الخضراء في صناعة بناء السفن.

وتمتلك الهيئة أسطولا يضم أكثر من 2840 سفينة، وتبلغ إجمالي

حمولتها المسجلة 60 مليون طن، وتلك الهيئة مخولة من قبل أكثر من 65 إدارة علم لإجراء إجراءات تصنيف لسفنها ووحداتها البحرية.

وتمتلك الجمعية 68 مكتبا إداريا في جميع أنحاء العالم ، وعمليات فنية في أكثر من 100 دوله، وجميع مرافق الموانئ الرئيسية.

هيئة التصنيف الايطالية ( RINA)

كما يأتي في المرتبة الثامنة جمعية تصنيف الايطالية RINA ، والتي تأسست عام 1861 ومقرها جنوة بإيطاليا، وهي من بين أقدم المنظمات في العالم التي تقدم خدمات تصنيف السفن واعتمادها وصيانتها وخدماتها الفنية ، والتي تقدم المساعدة التكنولوجية للعملاء في تصميم وبناء وإدارة ومسح السفن والرحلات البحرية واليخوت والهياكل البحرية. وهي تحدد هدفها المتمثل في تحقيق تقدم كبير في الصناعة البحرية التجارية من خلال مساعدة العملاء على الوصول إلى معايير تشغيلية أكثر تميزًا فيما يتعلق بسلامة وإنتاجية الأصول.

ولدى تلك الهيئة قرابة 200 مكتب إداري عاملة في 70 دولة وقوة عاملة من 4 ألآف موظف وخبير .

وقامت RINA بتوسيع نطاق عملياتها لتشمل قطاعات أخرى ، مثل قطاعات الصناعة والطاقة والكهرباء، كما تركز على تقديم حلول صديقة للبيئة ومستدامة بيئيًا لعملائها.

وفي القطاع البحري تنشر RINA التقنيات المستدامة التي تركز على تقليل انبعاثات الكربون ، كما هو مبين في قواعد تصنيف المجتمع.

وقد تم تفويض المجتمع من قبل 116 إدارة علم لإجراء دراسات استقصائية في أراضيها.

هيئة التصنيف الروسية (RS )

ويأتي في المرتبة الثامنة هيئة السجل البحري الروسي للشحن والمعروفة بـ( RS) ، وتلك الهيئة ترتبط أكثر بالسفن التي تعمل في نطاق الجليد، والتي يمكنها التعامل مع تقنيات تكسير الجليد والمقاومة في القطاع البحري.

وقد تم تشكيلها في عام 1913 وتم ترخيصها من قبل 69 إدارة علم، ويقع مقرها الرئيسي في سانت بطرسبرغ ، روسيا ، ويعمل بها حوالي 1500 مسؤول في أكثر من 100 مكتب فرعي حول العالم ، وتقدم خدمات تصنيف العملاء.

وتحدد الجمعية هدفها المتمثل في ضمان أفضل معايير السلامة والتشغيل في البحر، كما تضع قواعد للحد من التلوث البحري.

وقد تم اعتماد أكثر من 6000 سفينة من قبل هذه الجمعية التي تنتمي إلى 40 دولة علم مختلفة.

هيئة التصنف الهندية للشحن

ثم تأتي في المرتبة التاسعة السجل الهندي للشحن، المعروف أيضا باسم) IRClass ) وهي جمعية تصنيف ذات سمعة دولية، وتعد منظمة غير ربحية ومستقلة.

وقد تأسست عام 1975 في الهند وأصبحت جزءًا من الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف وجمعيات التصنيف في كرواتيا وبولندا.

وتقدم مؤسسة IRClass خدمات التصنيف للسفن البحرية والهياكل البحرية، وفرض معايير ومقاييس عالية المستوى لبناء وصيانة السفن وآلات الشحن الأخرى، كما يقدم خدمات لقطاع الطاقة والصناعة الهندسية.

تساعد الجمعية حكومة الهند وتقدم شهادات فصولية للسفن الرائدة في الهند، ولديها 25 مكتبًا إداريًا منتشرة في جميع أنحاء المدن الساحلية الهندية لتوفير مرافق المسح والتفتيش بسهولة لجميع الموانئ الرئيسية في الهند.

تمتلك الجمعية أيضًا العديد من المكاتب في دول أخرى مثل بنغلاديش وتايلاند وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة وبريطانيا.