بالبرلمان.. تفاصيل مناقشة تداعيات مذكرة الكونجرس لأوضاع الأقباط

خارجية النواب توصي بصياغة بيان للرد وإرساله إلى واشنطن الاستعلامات طالبت بعرض فعاليات اجتماع اليوم على الإعلام الأجنبي عابد يقترح توجه عدد من النواب المسيحيين إلى أمريكا ياسمين فوازعقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان جلسة استماع اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات

خارجية النواب توصي بصياغة بيان للرد وإرساله إلى واشنطن

الاستعلامات طالبت بعرض فعاليات اجتماع اليوم على الإعلام الأجنبي

عابد يقترح توجه عدد من النواب المسيحيين إلى أمريكا

ياسمين فواز

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان جلسة استماع اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات المذكرة المعروضة بالكونجرس الأمريكي والخاصة بأوضاع الأقباط في مصر.

حضر اللقاء كل من الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان، والنائب كريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشئون الخارجية، وقيادات من ائتلاف “دعم مصر” وأعضاء بحزب المصريين الأحرار.

في بداية اللقاء أوضح النائب طارق رضوان أن المعروض على الكونجرس هو مذكرة مقدمة من منظمة التضامن مع الاقباط وليس مشروع قانون، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وتتضمن هذه المذكرة مزاعم وادعاءات ليس لها أساس من الصحة عن انتهاكات لحقوق الأقباط في مصر، وإذا كانت هناك مشاكل يتعرض لها المسيحيون، فهذا شأن داخلي تتم تسويته داخل البيت المصري ولا شأن لأمريكا أو لغيرها به.

من جانبه أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه ليس ثمة تمييز بين المصريين، فالدستور المصري يكفل المساواة بين المواطنين جميعاً دون تمييز بينهم على اساس الدين أو اللون أو غيره من اسباب التمييز.

وأوضح أن الإرهاب الذي تدعمه قوى خارجية لا يميز بين المسلمين والمسيحيين، كما اكد أن ما جاء بالمذكرة المشار إليها مجرد مزاعم دون دليل أو ذكر وقائع محددة والهدف منها إثارة البلبلة والتدخل في الشأن الداخلي المصري، وتعرف أمريكا منذ عقود التمييز العنصري ضد المواطنين الأمريكيين من أصل أفريقي، فهل هذا يعطي الحق للبرلمان الأوروبي في معاقبة المسئولين الأمريكيين؟

من ناحيته أكد النائب كريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشئون الخارجية، عدم أحقية الولايات المتحدة في التدخل في الشئون الداخلية المصرية، فأقباط مصر يتمسكون بانتمائهم لمصر ويحترمون السيادة المصرية، ولا يجوز لمن هم خارج مصر أن يتحدثوا باسم الاقباط في مصر.

كما أشار الى أن مقدمي هذه المذكرة لم يقوموا بزيارة مصر على الاطلاق، موجها الدعوة لوفد من الكونجرس الأمريكي لزيارة مصر لرؤية الأوضاع على حقيقتها، فالعلاقة بين الشعوب يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.

وأكد النائب مجدي مرشد أمين عام ائتلاف دعم مصر رفض الائتلاف التدخل في الشئون الداخلية المصرية وأن البرلمان المصري به 38 نائبا مسيحيا منهم 22 فازوا في انتخابات فردية في دوائر أغلبيتها من المسلمين، فالأقباط مصريون لهم جميع الحقوق وعليهم ما على بقية المصريين من واجبات.

وأكدت النائبة مارجريت عازر، أن الأقباط في مصر ليسوا أقلية بل هم مواطنون لهم جميعالحقوق والواجبات، واذا كان هناك مشاكل يتعرض لها المسيحيون، فالمصريون هم القادرون على حل هذه المشاكل التي ظهرت في المجتمع المصري بسبب قلة متطرفة بثت افكار مسمومة لدى بعض ابناء الشعب المصري، كما رفضت أن يكون هذا الملف ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية المصرية.

و أكد النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي أن أحداً لا يستطيع أن يزايد على الوحدة الوطنية للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، محذراً من وجود قوى كارهة تريد اضعاف مصر والتأثير على استقرارها،

وأشار إلى أن دماء المصريين اختلطت في الحروب للدفاع عن تراب هذا الوطن دون تمييز بين مسلم ومسيحي، موضحا أن هذه المذكرة تهدف الى اثارة الفتنة بين المصريين في محاولة للضغط على مصر، كما اشار الى ان مصر لديها علاقات ممتدة مع امريكا في مختلف المجالات ومصالح مشتركة في اطار الندية وليس التبعية.

واكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان أن مناقشة هذا الأمر داخل البيت المصري لن يؤتي ثماره بل يجب أن يتوجه وفد برلماني مصري من عدد من النواب المسيحيين الى الكونجرس الامريكي وعرض حقيقة اوضاع الاقباط في مصر، فهم نواب منتخبون من الشعب وهم المسئولون عن التعبير عنه.

من جانبه، أكد النائب مجدي ملك أن أقباط مصر لا يقبلون الوصاية من الكونجرس الأمريكي أو من غيره، فهم يحتكمون للدستور المصري، وأكد على موقف الكنيسة والازهر الرافض لاستغلال ملف الاقباط لاستهداف وحدة الصف بين ابناء الشعب المصري.

وفي نهاية جلسة الاستماع أوصت اللجنة بقيام لجنة العلاقات الخارجية بصياغة بيان للرد على هذه المذكرة بشأن اوضاع الاقباط في مصر وارسال هذا البيان الى الكونجرس الأمريكي، بالاضافة الي مطالبة الهيئة العامة للاستعلامات بصياغة بيان عن فعاليات اجتماع اليوم وما جاء به من مناقشات وعرضه على وسائل الاعلام الأجنبية.