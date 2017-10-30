بالانفو جراف.. التخطيط تكشف عن برامج الإصلاح الإداري

خاص كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن بعض برامج الإصلاح الإداري. جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وذكرت الصفحة أن تلك البرامج هي: البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون ،وتطوير إجراءات التقاضي ،وتطوير نظم وحدات المرور ونيابات المرور ،وت

خاص

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن بعض برامج الإصلاح الإداري.

جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وذكرت الصفحة أن تلك البرامج هي: البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون ،وتطوير إجراءات التقاضي ،وتطوير نظم وحدات المرور ونيابات المرور ،وتحديث قاعدة بيانات الأسرة ،وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات ،ومنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة ،وتسجيل ومتابعة التطعيمات بالوحدات الصحية ،وتنمية وبناء القدرات لكوادر الإدارة العليا والوسطى، وحصر وتسجيل الملكية العقارية بالمدن (السجل العيني).

ومن البرامج أيضا: ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة ،وبوابة الحكومة المصرية ،وميكنة مستشفيات جامعة أسيوط ،وميكنة مستشفى القصر العيني الفرنساوي ،وميكنة نظام معلومات جامعة الأزهر ،والطيران المدني – تطوير مركز خدمة العملاء،وتحديث قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإداري ،واستكمال وربط قواعد البيانات،و تحويل إدارات شئون العاملين والأفراد ،وتطوير نظم إدارة المستشفيات للمراكز الطبية المتخصصة (10 مراكز أورام) ،وتطوير وإنشاء البوابات الالكترونية ،وميكنة مستشفيات جامعة القاهرة.

يُذكر أن رؤية الإصلاح الإداري تتمثل في إيجاد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، في ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمسائلة المجتمعية.

ويشار إلى أن محاور الإصلاح الإداري تشمل الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة.