بالانفوجراف..34 مسرحا بمصر في ذكرى اليوم العالمي للمسارح‎

المال- خاص أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الذي يحتفل به يوم 27 مارس من كل عام والذي أقرته "منظمة اليونسكو " في الذكرى التاسعة لإحياء تأسيس المعهد الدولي للمسـرح تزامناً مع افتتاح مسرح الأمم بباريس عام 1962.وكشف البيان، أن عد

المال- خاص

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمسرح الذي يحتفل به يوم 27 مارس من كل عام والذي أقرته “منظمة اليونسكو ” في الذكرى التاسعة لإحياء تأسيس المعهد الدولي للمسـرح تزامناً مع افتتاح مسرح الأمم بباريس عام 1962.

وكشف البيان، أن عدد المسـارح بلغ نحو 43 مـسرحـًا عام 2016 مقابـل 42 مسرحــًـا عام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 2.4%، وبـلغ عدد المشاهدين للمسارح 692 ألف مشاهد عام 2016 مقابل 837 ألف مشاهد عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 17.3٪ وبلغت جملة الإيرادات 33 مليون جنيه.

بينما بلغ عدد الـفرق المسرحيـة الوطـنية 77 فرقة عام 2016 مقابـل 76 فـرقة عـام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 1.3%،

ووصل عدد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية 2647 عرضًا عام 2016 مقابل 2202 عرض عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 20.2٪ وبلغ عدد المشاهدين 780 ألف مشاهد عام 2016 مقابل 560 ألف مشاهد عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 39.3%.



ويستعرض الانفوجراف التالي تفاصيل ذلك البيان