بالانفوجراف .. 10 ذكريات من يوم إسقاط مبارك

إعداد : سلوى عثمان انفوجرافيك : آية رمزيتمر اليوم الذكرى السابعة لتنحي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الحكم عقب مظاهرات حاشدة خرجت للشوارع فى 25 يناير 2011 لإسقاط النظاموتميز يوم التنحى بعدة أحداث لا تنسى، ووفق حصر المال فأبرز 10 ملامح لليوم يتناولها الرصد والانفوجراف على النحو التالى :&

إعداد : سلوى عثمان

انفوجرافيك : آية رمزي

تمر اليوم الذكرى السابعة لتنحي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الحكم عقب مظاهرات حاشدة خرجت للشوارع فى 25 يناير 2011 لإسقاط النظام

وتميز يوم التنحى بعدة أحداث لا تنسى، ووفق حصر المال فأبرز 10 ملامح لليوم يتناولها الرصد والانفوجراف على النحو التالى :

عشرة ذكريات فى يوم إسقاط النظام

11 فبراير 2011







1 ــ جمعة ” الزحف ” : أطلق عليه هذا الاسم لخروج الألاف من المتظاهرين لمحاصرة القصور الجمهورية بالقاهرة والاسكندرية

2 ــ الساعة الـ 6 مساءا : أعلن اللواء عمر سليمان ، نائب رئيس الجمهورية ، عن تنحي مبارك عن الرئاسة

3 ــ الحاكم الجديد لمصر : أعلن سليمان في بيان التنحى عن تولي المجلس العسكري إدارة شئون الحكم بمصر مؤقتا

4 ــ أشهر خطابات الثورة : ” بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد “

5 ــ ملايين المصريين بالشوارع : خرج المصريون تجمعوا بالميادين المختلفة بالمحافظات ، وهتفوا بالشوارع أحتفالا بتحقيق مطالب الشعب المصري بـ ” إسقاط النظام “

6 ــ شباب الثورة يرسلون ابهي الرسائل للعالم : قام شباب الثورة بتنظيف الميادين والشوارع ، ليعلنوا أمام العالم أن بلدهم ستبني بهم ولهم

7 ــ خطاب أوباما : ألقي الرئيس الأمريكي خطابا جاء فيه ” إن الشعب المصري تكلم وأصواته سمعت ولن تكون مصر أبدا هي نفسها التي كانت من قبل ” .

8 ــ فجر 12 فبراير : قدمت بلاغات للنائب العام تتهم مبارك والعادلى بالقتل العمد والتحريض على تخريب البلاد ،و إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وسحب قوات الشرطة من الشوارع؛ لإحداث الفوضى في البلاد وتحريض البلطجية والمسجونين والمسجلين خطر على تخريب البلاد .

9 ــ اللواء الفنجري يؤدي التحية العسكرية للشهداء : ظهر اللواء محسن الفنجري فى فى التليفزيون ليلقي أول بيان رسمي للقوات المسلحة وادي التحية العسكرية على روح شهداء ثورة 25 يناير أمام العالم

10 ــ قرارات المجلس العسكري : أعلن المجلس عن خمسة قرارات أهمها إنهاء حالة الطوارئ ، و إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية .



