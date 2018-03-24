بالانفوجراف.. مصر تشارك فى ساعة الأرض بإطفاء أنوار معالم سياحية

انفوجراف : آية رمزيتشارك مصر دول العالم في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض" اليوم السبت 24 مارس من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءا.وينطلق احتفال وزارة البيئة هذا العام من برج القاهرة، بإطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية الهامة بالمحافظات المصرية ومنها الأهرامات وأبي الهول و

انفوجراف : آية رمزي

تشارك مصر دول العالم في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار “ساعة الأرض” اليوم السبت 24 مارس من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءا.

وينطلق احتفال وزارة البيئة هذا العام من برج القاهرة، بإطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية الهامة بالمحافظات المصرية ومنها الأهرامات وأبي الهول وبرج القاهرة ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى وبعض المعابد الأثرية بالأقصر كالكرنك وبعض الفنادق الكبرى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات المختلفة والمجتمع المدني والأفراد

وتهدف تلك الخطوة إلى تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية مما يساهم في انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم.