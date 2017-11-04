نقل وملاحة

بالانفوجراف..قفزات في تعريفة النقل العام بعد تعويم الجنيه

شهدت تعريفة النقل العام في مصر ارتفاعات منذ تعويم العملة في نوفمبر 2016 وتستعرض "المال" هذه الارتفاعات على النحو التالي: