نقل وملاحة بالانفوجراف..قفزات في تعريفة النقل العام بعد تعويم الجنيه شهدت تعريفة النقل العام في مصر ارتفاعات منذ تعويم العملة في نوفمبر 2016 وتستعرض "المال" هذه الارتفاعات على النحو التالي: 4 نوفمبر، 2017 4 نوفمبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر شهدت تعريفة النقل العام في مصر ارتفاعات منذ تعويم العملة في نوفمبر 2016 وتستعرض “المال” هذه الارتفاعات على النحو التالي: شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر