نقل وملاحة

بالانفوجراف..قفزات في تعريفة النقل العام بعد تعويم الجنيه

شهدت تعريفة النقل العام في مصر ارتفاعات منذ تعويم العملة في نوفمبر 2016  وتستعرض "المال" هذه الارتفاعات على النحو التالي:
4 نوفمبر، 2017 4 نوفمبر، 2017

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شهدت تعريفة النقل العام في مصر ارتفاعات منذ تعويم العملة في نوفمبر 2016 

وتستعرض “المال” هذه الارتفاعات على النحو التالي:

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