اقتصاد وأسواق

بالانفوجراف.. ساعات البث المرئي لقنوات ماسبيرو خلال عام‎

المال- خاص: أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، بيانا صحفيا لليوم العالمي للتليفزيون. وعرض البيان عدداً من المؤشرات الإحصائية وفقاً للهيئة الوطنية للإعلام ومنها، وصول إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون( القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية &nd