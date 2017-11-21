بالانفوجراف.. ساعات البث المرئي لقنوات ماسبيرو خلال عام‎

المال- خاص:
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، بيانا صحفيا لليوم العالمي للتليفزيون.
وعرض البيان عدداً من المؤشرات الإحصائية وفقاً للهيئة الوطنية للإعلام ومنها، وصول إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون( القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية – القنوات الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – القنوات الإخبارية ) والتي وصلت إلى 173.2 ألف ساعة عـــام 2016/2017 مـقـــابل 166.4 ألـف ســاعـة عــام 2015 /2016 بنسبة زيادة قدرها 4%.
وسجلت الموازنة المعتمدة لاتحاد الاذاعة والتلفزيون”ماسبيرو” خسارة بقيمة 5,434 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2016/2017، والانفوجراف التالي يوضح مزيد من التفاصيل