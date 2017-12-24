بالانفوجراف..زيادة كمية مياه الري 18.8% في 2016

انفوجراف : آية رمزيأصـدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الأحد النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2016 وأوضحت الاحصائية زيادة كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة لزيادة المساحة المحصولية بالعروة الصيفية وتفاصيل أخرى ححول كميات المياه التى تستخ

انفوجراف : آية رمزي أصـدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الأحد النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2016



وأوضحت الاحصائية زيادة كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة لزيادة المساحة المحصولية بالعروة الصيفية وتفاصيل أخرى ححول كميات المياه التى تستخدمها كل من العروات الشتوية والنيلية ويتناول الانفوجراف التالى تفاصيل البيان