اقتصاد وأسواق

بالانفوجراف..زيادة كمية مياه الري 18.8% في 2016

انفوجراف : آية رمزيأصـدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الأحد النشرة  السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2016    وأوضحت الاحصائية زيادة  كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة لزيادة المساحة المحصولية بالعروة الصيفية وتفاصيل أخرى ححول كميات المياه التى تستخ
8:33 م, الأحد, 24 ديسمبر 17 8:33 م, الأحد, 24 ديسمبر 17

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انفوجراف : آية رمزي

أصـدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الأحد النشرة  السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2016
  
وأوضحت الاحصائية زيادة  كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة لزيادة المساحة المحصولية بالعروة الصيفية وتفاصيل أخرى ححول كميات المياه التى تستخدمها كل من العروات الشتوية والنيلية

 ويتناول الانفوجراف التالى تفاصيل البيان

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