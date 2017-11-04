طاقة

بالانفوجراف.. زيادات أسعار الكهرباء بعد تعويم الجنيه

شهدت أسعار الكهرباء في مصر زيادات منذ تعويم العملة في نوفمبر 2016 وتستعرض "المال" هذه الزيادات على النحو التالي: