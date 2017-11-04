طاقة

بالانفوجراف.. زيادات أسعار الكهرباء بعد تعويم الجنيه

شهدت أسعار الكهرباء في مصر زيادات منذ تعويم العملة في نوفمبر 2016  وتستعرض "المال" هذه الزيادات على النحو التالي: 
4 نوفمبر، 2017 4 نوفمبر، 2017

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شهدت أسعار الكهرباء في مصر زيادات منذ تعويم العملة في نوفمبر 2016 

وتستعرض “المال” هذه الزيادات على النحو التالي: 


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