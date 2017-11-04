طاقة بالانفوجراف.. زيادات أسعار الكهرباء بعد تعويم الجنيه شهدت أسعار الكهرباء في مصر زيادات منذ تعويم العملة في نوفمبر 2016 وتستعرض "المال" هذه الزيادات على النحو التالي: 4 نوفمبر، 2017 4 نوفمبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر شهدت أسعار الكهرباء في مصر زيادات منذ تعويم العملة في نوفمبر 2016 وتستعرض “المال” هذه الزيادات على النحو التالي: شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر