بالانفوجراف.. تفاصيل جهود قوات حرس الحدود في 2017

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي حصاد قوات حرس الحدود خلال عام 2017 على كل الاتجاهات الاستراتيجيةوأوضح أن قوات حرس الحدود تمكنت أيضًا من ضبط 239 قضية هجرة غير شرعية ، اشتملت على ضبط 6063 فردًا من جنسيات مختلفة ، و 1921 فردًا من المتهمين فى قضايا مختلفة ومن ضبط 63 فتحة نفق على الشريط الحدو



أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي حصاد قوات حرس الحدود خلال عام 2017 على كل الاتجاهات الاستراتيجية

وأوضح أن قوات حرس الحدود تمكنت أيضًا من ضبط 239 قضية هجرة غير شرعية ، اشتملت على ضبط 6063 فردًا من جنسيات مختلفة ، و 1921 فردًا من المتهمين فى قضايا مختلفة ومن ضبط 63 فتحة نفق على الشريط الحدودي فى شمال سيناء.

وأضاف الرفاعي أنه في مجال تهريب الأسلحة والذخائر..تمكنت قوات حرس الحدود خلال عام 2017 من ضبط 36 قضية أسلحة وذخيرة، تشمل 2265 بندقية آلية وقناصة وخرطوش، وقذائف “ار.بي.جي” ، ورشاش وطبنجات من طرازات مختلفة، فضلاً عن 785 ألفًا و 93 طلقة من أنواع مختلفة، و4دانات “أر.بي.جي”، و25 عبوة تفجير تحت سطح الماء، و335 علبة طلقات رش وضغط هواء.

وفي مجال تهريب المواد المخدرة..تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 312 قضية تهريب مخدرات تشمل 7ر125 مليون كيلو جرام من نبات البانجو، و4ر9 مليون كيلو جرام من جوهر الحشيش،و 350ر183 كيلو جرام من مادة الهيروين، و510ر54 كيلو جرام من مادة الأفيون، و1235 كيلو جرامًا من بذور نبات البانجو،

ويستعرض الانفوجراف الذي نشره المتحدث العسكري التفاصيل على النحو التالي



