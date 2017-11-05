بالانفوجراف.. تعرف على قائمة الأمراء والمسؤولين السعوديين الموقوفين

انفوجراف: آية رمزينشرت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، قائمة بأسماء الأمراء والمسؤولين السعوديين الموقوفين رهن التحقيق على خلفية قضايا فساد في المملكة العربية السعوديةقد أعلن، أمس السبت، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان. وبعد ساعات من الإعلان، تم احتجاز 11 أميرا، وعش

انفوجراف: آية رمزي

نشرت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، قائمة بأسماء الأمراء والمسؤولين السعوديين الموقوفين رهن التحقيق على خلفية قضايا فساد في المملكة العربية السعودية

قد أعلن، أمس السبت، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان. وبعد ساعات من الإعلان، تم احتجاز 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وإحالتهم إلى اللجنة الجديدة للتحقيق معهم.

وتتناول المال فى الانفوجراف التالي قائمة الأمراء والمسئولين الذى أعلنت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن توقيفهم للتحقيق معهم فى تهم تتنوع ما بين الفساد وغسيل الاموال.