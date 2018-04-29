بالانفوجراف.. تعرف على أغنى 10 مليارديرات فى العالم

انفوجراف :آية رمزيأعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية عن قائمة جديدة بأغنى 10 أثرياء فى العالم تبعا لمؤشر BBI لمليارديرات العالم بعد التقلبات التى اعترت أسعار أسهم الشركات العالمية الكبرى خلال الأسبوع الماضى بعد نشر نتائج الأعمال الفصلية التى أثرت إيجابا وسلبا على قيمة الحصص التى يملكها هؤلاء الأغنياء ف

انفوجراف :آية رمزي

أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية عن قائمة جديدة بأغنى 10 أثرياء فى العالم تبعا لمؤشر BBI لمليارديرات العالم بعد التقلبات التى اعترت أسعار أسهم الشركات العالمية الكبرى خلال الأسبوع الماضى بعد نشر نتائج الأعمال الفصلية التى أثرت إيجابا وسلبا على قيمة الحصص التى يملكها هؤلاء الأغنياء فى الشركات التى أسسوها أو يرأسوها.

وجاء جيف بيزوس أغنى ملياردير فى العالم وصاحب شركة أمازون فى المركز الأول فى هذه القائمة بعد أن كسب حوالى 12 مليار دولار فى يوم واحد لتتجاوز ثروته 131 مليار دولار فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى بفضل ارتفاع أسعار أسهم الشركة بحوالى 6.3 % فى بورصة نيويورك لتصل مكاسبه هذا العام حتى الآن أكثر من 31.7 مليار دولار.

ويتناول الانفوجراف التالى ترتيب المليارديرات الـ 10 وقيمة ثرواتهم :-