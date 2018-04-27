بالانفوجراف..ترخيص 1164 منشأة صناعية الشهر الماضي

انفوجراف : آية رمزي:أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 1164 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مارس الماضى وذلك مقارنة بـ 188 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 819 رخصة تشغيل و62 رخصة بناء و283 تصريح تشغيل مؤقت

انفوجراف : آية رمزي:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 1164 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مارس الماضى وذلك مقارنة بـ 188 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 819 رخصة تشغيل و62 رخصة بناء و283 تصريح تشغيل مؤقت

ووصل بذلك إجمالى ما تم إصداره إلى 6539 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى

كما تم قيد 959 منشأه بالسجل الصناعى منها 537 سجل دائم و422 سجل مؤقت ليصل إجمالى المنشأت التى تم قيدها بالسجل الصناعى إلى 6782 ( دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى.

