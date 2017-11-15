بالانفوجراف..النتائج الكاملة لبحث القوى العاملة: البطالة تتراجع

المال - خاص أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق نتــائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2017، وسجل معدل البطالة نسبة 11,9٪ من إجمالي قـــوة العمـــل. وقال الجهاز فى بيان صحفى، أن الربع الثالث ( يوليو – سبتمبر ) لعام 2017 شهد ترا

المال – خاص

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق نتــائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2017، وسجل معدل البطالة نسبة 11,9٪ من إجمالي قـــوة العمـــل.

وقال الجهاز فى بيان صحفى، أن الربع الثالث ( يوليو – سبتمبر ) لعام 2017 شهد تراجــعاً محدودا فى معدلات البطالة عن الربع السابق من هذا العام والربع المماثل من عام 2016، مضيفاً أن هذا الربع يتميز بإستمرار تدفق أعداد كبيرة من خريجى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والدبلومات الفنية إلى سوق العمل وهم من كانوا خارج القوى العاملة فى الربع السابق لكونهم طلبة وقد إستوعب سوق العمــــل بعض هؤلاء الخريجين وإزداد عدد المشــــتغلين.

وكان معدل البطالة قد سجل نسبة 11,98 ٪ فى الربع الثانى من عام 2017 و12,6٪ فى الربع المماثل من عام 2016.

وتتناول “المـال” في الانفوجراف التالي تفاصيل نتائج بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم