بالانفوجراف… المشروعات الممولة من البنك الدولي في الصعيد

انفوجراف/ آية رمزي : عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس الأحد، حضره وزراء التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري…

انفوجراف/ آية رمزي :

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس الأحد، حضره وزراء التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظات الصعيد.

وخلال الاجتماع، تم بحث الموقف المتعلق بتمويل البنك الدولي ، والموجه لمحافظتي سوهاج وقنا بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، حيث تم اعتماد خطة التنمية المقترحة للعام الأول للبرنامج، والمقرر تنفيذها اعتباراً من شهر يناير المقبل بالمحافظتين.

ويتضمن الانفوجراف التالي تفاصيل المشروعات: