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بالانفوجراف..المركزى يطرح 2.1 مليار جنيه فئة الـ 200 جنيه نهاية نوفمبر

أحمد الدسوقىطرح البنك المركزى المصرى نقد مصدر -فئة الـ 200 جنيه- بقيمة 2.1 مليار جنيه ، خلال نوفمبر 2017 ، ليصل اجمالى النقد فى هذه الفئة الى 250.961 مليار جنيه مقابل 248.794 مليار جنيه نهاية اكتوبر 2017.وقال المركزى فى احدث تقاريره ان اجمالى النقد المصدر حسب الفئات ككل انخفض بقيمة 268 مليون جني