بالانفوجراف..المركزى يطرح 2.1 مليار جنيه فئة الـ 200 جنيه نهاية نوفمبر

أحمد الدسوقى
طرح البنك المركزى المصرى نقد مصدر -فئة الـ 200 جنيه- بقيمة 2.1 مليار جنيه ، خلال نوفمبر 2017 ، ليصل اجمالى النقد فى هذه الفئة الى 250.961 مليار جنيه مقابل 248.794 مليار جنيه نهاية اكتوبر 2017.
وقال المركزى فى احدث تقاريره ان اجمالى النقد المصدر حسب الفئات ككل انخفض بقيمة 268 مليون جنيه نهاية نوفمبر الماضى ليسجل 443.978 مليار جنيه مقابل 444.246 مليار جنيه نهاية اكتوبر الماضى.
وبجسب تقرير البنك المركزى فإن النقد المصدر فئة الـ 100 جنيه انخفض بقيمة 1.8 مليار جنيه ليتراجع من 153.370 نهاية اكتوبر الماضى الى 151.519 نهاية نوفمبر الماضى.
انفوجراف يوضح النقد المصدر حسب الفئات خلال نوفمبر واكتوبر 2017:
المصدر :البنك المركزى