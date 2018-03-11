بالانفوجراف..المال ترصد تطور مبيعات اﻷتوبيسات خلال يناير

العلامات الصينية تستحوذ على 55.3%.. واليابانية تتراجع للمرتبة الثالثةأحمد عوضواصلت مبيعات اﻷتوبيسات نتائجها اﻷيجابية للشهر الثاني على التوالي، مسجلة بيع 1054 وحدة خلال يناير الماضي، مقابل 925 أتوبيس خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت أدنى مستوى لها منذ فترات سابقة؛ وفقاً للبيانات

العلامات الصينية تستحوذ على 55.3%.. واليابانية تتراجع للمرتبة الثالثة





أحمد عوض

واصلت مبيعات اﻷتوبيسات نتائجها اﻷيجابية للشهر الثاني على التوالي، مسجلة بيع 1054 وحدة خلال يناير الماضي، مقابل 925 أتوبيس خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت أدنى مستوى لها منذ فترات سابقة؛ وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وشهدت مبيعات الأتوبيسات علي مدار الـ 3 سنوات الماضية تغييرات جذرية؛ إذ هوت مبيعاتها لأدني مستوياتها خلال شهري يناير وفبراير 2017؛ لتصل إلى 925 وحدة؛ فيما سجلت أعلى معدلاتها خلال فبراير2016 مسجلة بيع 2278 أتوبيساً.



وبحسب “أميك”؛ قفزت الحصة السوقية لمبيعات اﻷتوبيسات الصينية المنشأ إلى 55.3% مسجلة بيع 583 وحدة، من إجمالى المبيعات، التي بلغت 1054 أتوبيسا خلال يناير الماضي.

وحصدت العلامة اﻷمريكية “شيفروليه” حصة سوقية 23.3% بعد تمكنها بيع 246 أتوبيس”، وتبعتها “العلامات اليابانية” بحصة 18.3% بواقع 193 وحدة، وتبعتها “اﻷوروبية” بحصة 2% مسجلة بيع 22 أتوبيس.

** أداء شرائح “Transport Micro Micro”



استحوذت السيارة “BAIC – MZ40” على الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات “Transport Micro Micro” بنسبة 57% مسجلة بيع 305 وحدة، وتبعتها “Chevrolet – N300” بحصة سوقية 28% بواقع 150 مركبة، وتليها “Suzuki – Microbus” بحصة سوقية 8% مسجلة بيع 45 وحدة، فيما سجلت مبيعات “Karry – Q22” حصة 7% بنحو 40 سيارة.

** أداء شرائح “Transport Micro”



واقتنص ميكروباص “King Long -SXQ6500” حصة سوقية قدرها 68% بعد تمكنها من بيع 233 ميكروباص، وتبعتها “Toyota Hiace” حصة 24% بواقع 81 وحدة، وتليها “Chevrolet – GM- NKR-55E,” بحصة 7% مسجلة بيع 24 مركبة، بينما بلغت مبيعات “Brilliance – JINBEI” نحو 5 ميكروباصات بحصة 1%.



** أداء شرائح “Transport Mini”



تصدرت شيفروليه “GM- NPR66L” قائمة مبيعات أتوبيسات ” Transport Mini” بحصة سوقية 75% مسجلة بيع 24 وحدةن وتبعتها “Mitsubishi – GB CRUISER GLS” بحصة 22% بواقع 7 سيارات، وتليها “Mitsubishi -GB CRUISER LS” بحصة سوقية 3% مسجلة بيع أتوبيسا واحدا فقط.

** أداء شرائح “Transport Midi”



هيمنت شيفروليه “Chevrolet – GM-NQR 71R” على مبيعات “Transport Midi” بعد استحواذها علي الحصة السوقية اﻷكبر لتصل إلي 92% مسجلة بيع 48 وحدة، وتبعتها “” Mitsubishi – GB MIDI-BUS” بحصة 6% بواقع 3 سيارات، وتليها “Mitsubishi – GB MIDI-BUS” بحصة 2% بنحو سيارة واحدة فقط.