بالانفوجراف..التعويم يدعم الاحتياطي النقدي بـ 13.9 مليار دولار

سيد بدرأعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمستوى قياسي جديد ليسجل 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 36.723 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه، بزيادة 297 مليون دولار.ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن الاحتياطي ارتفع منذ تعويم العملة المح

سيد بدر

أعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمستوى قياسي جديد ليسجل 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 36.723 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه، بزيادة 297 مليون دولار.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن الاحتياطي ارتفع منذ تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016 بنحو 13.96 مليار دولار نتيجة حصول مصر على العديد من القروض الخارجية وارتفاع وتيرة تدفقات النقد الأجنبي من مصادره المختلفة .

وبمجرد إعلان تعويم العملة المحلية أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على برنامج إقراض مصر نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وتلا ذلك توقيع عدد من اتفاقيات القروض وطرح برنامج السندات الدولية وهو ما حقق قفزات متتالية في حجم الاحتياطي لدى البنك المركزي .

وتسجل احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي بنهاية ديسمبر الماضي 2.673 مليار دولار بتراجع 29 مليون دولار عن الشهر السابق عليه، بينما سجلت حقوق السحب الخاصة 749 مليون دولار، وارتفع احتياطي العملات الأجنبية نحو 33.575 مليار دولار بزيادة 333 مليون دولار، وسجل قرض صندوق النقد الدولي 24 مليون دولار .

وطرحت مصر خلال العام الماضي إصدارين للسندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار بواقع 4 مليارات دولار في يناير و3 مليارات في مايو، كما وقعت اتفاقية مع بنوك دولية للحصول على ملياري دولار، بجانب قروض بقيمة 3.7 مليارات دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، كما حصلت من صندوق النقد الدولي على نحو 4 مليارات دولار تمثل أو دفعتين من قرض الـ12 مليار دولار، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق خلال ديسمبر الماضي على دفعة ثالثة بقيمة ملياري دولار .

وحققت مصر تدفقات نقدية بقيمة نحو 80 مليار دولار منذ تعويم العملة المحلية بين استثمارات الأجانب في البورصة والتي سجلت نحو 7.4 مليارات جنيه وأدوات الدين والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 20 مليار دولار، وحصيلة البنوك من التنازلات بجانب الاتفاقيات التي وقعها البنك المركزي، وفقًا لتصريح سابق لمحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وجاءت معظم الزيادة في الاحتياطي من القروض الخارجية وتدفقات محافظ الأوراق المالية بينما تأمل الحكومة أن ترتفع حصيلة الدولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات السياحة خلال الفترة المقبلة لتقليل أثر القروض في زيادة موارد مصر الدولارية