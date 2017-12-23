بالانفوجراف..الاستثمار حلت 269 منازعة بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال 10 أشهر

استثمار بالانفوجراف..الاستثمار حلت 269 منازعة بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال 10 أشهرانفوجراف: عبدالباقي حفني أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة سحر نصر، أنها نجحت في فض 269 منازعة بقيمة 64. 5 مليار جنيه. الانفو جراف التالي يوضح مزيد من التفاصيل: 23 ديسمبر، 2017 23 ديسمبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر انفوجراف: عبدالباقي حفني أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة سحر نصر، أنها نجحت في فض 269 منازعة بقيمة 64. 5 مليار جنيه. الانفو جراف التالي يوضح مزيد من التفاصيل: شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر