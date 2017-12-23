استثمار

بالانفوجراف..الاستثمار حلت 269 منازعة بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال 10 أشهر

انفوجراف: عبدالباقي حفني أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة سحر نصر، أنها نجحت في فض 269 منازعة بقيمة 64. 5 مليار جنيه. الانفو جراف التالي يوضح مزيد من التفاصيل: