استثمار

بالانفوجراف..الاستثمار حلت 269 منازعة بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال 10 أشهر

انفوجراف: عبدالباقي حفني أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة سحر نصر، أنها نجحت في فض 269 منازعة بقيمة 64. 5 مليار جنيه. الانفو جراف التالي يوضح مزيد من التفاصيل: 
23 ديسمبر، 2017 23 ديسمبر، 2017

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انفوجراف: عبدالباقي حفني 

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة سحر نصر، أنها نجحت في فض 269 منازعة بقيمة 64. 5 مليار جنيه. 

الانفو جراف التالي يوضح مزيد من التفاصيل: 

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