طاقة

بالانفوجراف..ارتفاعات تطال أسعار المشتقات البترولية بعد التعويم

شهدت أسعار المشتقات البترولية ارتفاعات بالجملة منذ تعويم العملة في نوفمبر 2016 وتستعرض "المال" هذه الزيادات على النحو التالي: