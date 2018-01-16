بالانفوجراف.. أوبر تقدم كشف حساب 2017

في ختام عام 2017 ، رصدت شركة " أوبر " في مصر عدد من الإحصائيات الرئيسية لقياس التأثير الإيجابي الذي حققته الشركة خلال العام الماضي بشكل خاص ومنذ إنطلاق عملها في مصر علي مدار السنوات الثلاث الماضية، وفق بيانمن جانبه، قال عبد اللطيف واكد -المدير العام لشركة " أوبر " في مصر: " على الرغم من البيئة ا

في ختام عام 2017 ، رصدت شركة ” أوبر ” في مصر عدد من الإحصائيات الرئيسية لقياس التأثير الإيجابي الذي حققته الشركة خلال العام الماضي بشكل خاص ومنذ إنطلاق عملها في مصر علي مدار السنوات الثلاث الماضية، وفق بيان

من جانبه، قال عبد اللطيف واكد -المدير العام لشركة ” أوبر ” في مصر: ” على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة خلال العام الماضي، إلا أن عام 2017 جعل السوق المصري من أنجح الأسواق على مستوى العالم بالنسبة لنا”.

وأضاف واكد: “يعتمد مئات الآلاف من السائقين على تطبيق أوبر لزيادة دخلهم، وأنه من خلال الشراكة بين ” أوبر ” والسائقين يمكن توفير النقل الآمن للملايين من الركاب في جميع انحاء مصر”.

وأشار إلى أن هذه ليست سوى البداية في انتظار اللوائح المنظمة التي تلائم العمل بالدوام الجزئي إضافة إلي دعم الحكومة والجمهور بهدف تحقيق نجاح أكثر خلال العام الجاري 2018.”