بالانفوجراف.. أهم ملامح مشروع نيوم الذى ضم أراضي بجنوب سيناء

آية رمزي:وقعت السعودية مع مصر، اليوم، اتفاقيات استثمار لتطوير أراض مصرية جنوبي سيناء، لتكون ضمن مشروع "نيوم"، في أقصى شمال غربي السعودية.جاء توقيع الاتفاقيات خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى القاهرة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

آية رمزي:

وقعت السعودية مع مصر، اليوم، اتفاقيات استثمار لتطوير أراض مصرية جنوبي سيناء، لتكون ضمن مشروع “نيوم”، في أقصى شمال غربي السعودية.

جاء توقيع الاتفاقيات خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى القاهرة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويعد “نيوم” مشروعا سعوديا واعدا لمدن المستقبل، أطلقه الأمير محمد بن سلمان، في 24 أكتوبر 2017، ويقع في أقصى شمال غرب السعودية، ويشمل أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية.