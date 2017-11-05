اتصالات وتكنولوجيا

بالانفوجراف..أسعار أكثر 4 هواتف مبيعا قبل وبعد تعويم الجنيه

شهدت أسعار الهواتف ارتفاعات كثيرة قبل وبعد تعويم العملة في نوفمبر 2016تستعرض "المال" أسعار أكثر هواتف مبيعا قبل وبعد التعويم على النحو التالي: