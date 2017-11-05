اتصالات وتكنولوجيا

بالانفوجراف..أسعار أكثر 4 هواتف مبيعا قبل وبعد تعويم الجنيه

شهدت أسعار الهواتف ارتفاعات كثيرة قبل وبعد تعويم العملة في نوفمبر 2016تستعرض "المال" أسعار أكثر هواتف مبيعا قبل وبعد التعويم على النحو التالي: 
5 نوفمبر، 2017 5 نوفمبر، 2017

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شهدت أسعار الهواتف ارتفاعات كثيرة قبل وبعد تعويم العملة في نوفمبر 2016

تستعرض “المال” أسعار أكثر هواتف مبيعا قبل وبعد التعويم على النحو التالي: 

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