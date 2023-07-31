بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023.. حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي بوابة الثانوبة العامة نتائج الثانوية العامة عام 2023.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموافقة على النتيجة منذ قليل وأصبحت متاحة الآن لطلاب الثانوبة العامة للحصول عليها عبر الرابط الرسمي من هنـــــــــــــا.

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــا

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مثل موقع بوابة الثانوية العامة وموقع الوزارة.

ويتم ذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وتحديد المجال العلمي (العلوم أو الرياضة العلمية) أو القسم الأدبي. ومن ثم، يتم عرض تفاصيل النتائج بحيث يتمكن الطالب من معرفة درجاته في كل مادة. يبقى حوالي 48 ساعة قبل بدء انتظار نتائج الثانوية العامة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتواجد عدد من المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة، بما في ذلك موقع وزارة التربية والتعليم وموقع بوابة الثانوية العامة.

– عند الدخول إلى البوابة الإلكترونية، يتم اختيار نتائج امتحان الثانوية العامة.

– تحديد المجال العلمي كالعلوم أو الرياضة العلمية، أو يمكن تحديد القسم الأدبي.

– ثم إدخال رقم الجلوس الخاصة بالطالب.

– عند الضغط على الاستعلام، يظهر تفاصيل النتيجة بحيث يتمكن الطالب من معرفة درجاته في كل مادة.

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــا

وتسلم مركز التصحيح المركزي نتيجة الثانوية العامة 2023 من الكنترولات على مستوى الجمهورية.

وأنهت جميع الكنترولات أعمال التصحيح ومراجعة النتيجة.

وأشارت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن آخر مرحلة من إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 انتهت السبت بتجميع النتيجة بشكل نهائي، وتم تجميعها لاعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع وأوائل الثانوية العامة 2023.

وسيتم نشر نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث ستُعلن اليوم. كما يُمكن للطلاب الدخول برقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة ومعرفة درجاتهم الكلية في جميع المواد وحالتهم.

وتصدرت نتيجة الثانوية العامة 2023 قائمة البحث الأكثر تداولاً على محرك البحث “جوجل” اليوم في مختلف مناطق مصر، وذلك بعدما كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم عن إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.

منذ انتهاء الامتحانات، تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2023 قائمة البحث الأكثر شيوعًا على مدار الأسابيع الماضية.

وصرحت وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال دقائق، وأنها في مرحلة التدقيق ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنـــا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية 2023

كل ما عليك فعله بعد الدخول للموقع هو كتابة رقم الجلوس

– تحديد المحافظة

– تحديد الشعبة

اضغط هنا لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2023