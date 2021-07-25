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“بالاسم ورقم الجلوس”.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يترقب ما يزيد عن 800 الف طالب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، والمتوقع إعلانها، خلال الأيام القليلة القادمة. ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، من خلال الرابط الإلكتروني : http://natega.fany.emis.gov.eg/ ويتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية…

جهاد سالم 10:30 ص, الأحد, 25 يوليو 21 10:30 ص, الأحد, 25 يوليو 21

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يترقب ما يزيد عن 800 الف طالب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، والمتوقع إعلانها، خلال الأيام القليلة القادمة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، من خلال الرابط الإلكتروني : http://natega.fany.emis.gov.eg/

ويتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية شهدت إجراء الامتحانات في عدد 1431 مادة امتحانية يتم في 3111 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية 2021 ، نحو 818.7 الف طالب في كافة أقسام التعليم الفني تجاري ، صناعي ، زراعي و فندقي ، بنظامي ال 3 سنوات و 5 سنوات.

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بقلم جهاد سالم

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