“بالاسم ورقم الجلوس”.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يترقب ما يزيد عن 800 الف طالب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، والمتوقع إعلانها، خلال الأيام القليلة القادمة. ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، من خلال الرابط الإلكتروني : http://natega.fany.emis.gov.eg/ ويتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية…

يترقب ما يزيد عن 800 الف طالب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، والمتوقع إعلانها، خلال الأيام القليلة القادمة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، من خلال الرابط الإلكتروني : http://natega.fany.emis.gov.eg/

ويتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية شهدت إجراء الامتحانات في عدد 1431 مادة امتحانية يتم في 3111 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية 2021 ، نحو 818.7 الف طالب في كافة أقسام التعليم الفني تجاري ، صناعي ، زراعي و فندقي ، بنظامي ال 3 سنوات و 5 سنوات.