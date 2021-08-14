بالاسم ورقم الجلوس .. رابط بوابة الأزهر للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية بلغ 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طلاب، 49 ألفا و708 طالبات

يعلن الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، غدا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ، عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر باستخدام الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي.

طريقة الاستعلام عنها

وستتاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ، عبر بوابة الأزهر على الرابط الإلكتروني التالي :

https://www.azhar.eg/splash.html

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية بلغ 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طلاب، 49 ألفا و708 طالبات.

وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة.

كما بلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية عقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) خلال الفترة من 4 إلي 14 سبتمبر المقبل.