بالاسم ورقم الجلوس.. بدء العد التنازلي لـ«نتيجة الثانوية العامة 2022»

يسعي مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور للحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

بدء العد التنازلي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وبدأ العد التنازلي لإتاحة الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس رسميا.

وخلال الساعات القليلة القادمة سيتمكن الطلاب من الحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

ويستطيع الطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي :https://g12.emis.gov.eg/

رابط بوابة الثانوية العامة للاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

كما يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة علي الرابط التالي: https://thanwya.emis.gov.eg

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مساء أمس نتيجة الشهادة الثانوية 2022.

وسيعلن وزير التربية والتعليم تفاصيل وإحصائيات نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 الساعة العاشرة صباحا.

وذلك من خلال الصفحة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الفيس بوك علي الرابط التالي:

https://www.facebook.com/egypt.moe

جدير بالذكر أن عدد طلاب الصف الثالث الثانوى الذين خاضو الامتحانات العام الجاري، بلغ نحو 707 آلاف و992 طالبا.

منهم 268 ألفا و897 طالبا بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالبا بالشعبة العلمية (رياضيات)

وأدي طلاب الصف الثالث الثانوى امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات 2022

يذكر أن وزارة التعليم العالي تضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات علي أساس المجاميع التكرارية لطلاب الشهادة الثانوية.

وحددت التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات بواقع 362.5 درجة ما يعادل 88.41% فأكثر لشعبة علمي علوم.

وبلغ الحد الأدنى بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات لشعبة علمي رياضيات 328 درجة مايعادل 80% فأكثر.

وبلغ الحد الأدني لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة مايعادل 65.73% فأكثر.

واجتمع د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، و د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي نهاية الأسبوع الماضي.

وبحث الوزيران مؤشرات نتيجة الشهادة الثانوية، واستعداد التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات.

كما يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة علي الرابط التالي: https://natega.elwatannews.com