بالإنفوجراف.. 8.4 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر حتى نهاية مارس 2018

المال - خاصأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم نشاط التمويل متناهى الصغر ارتفع إلى 8.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، لأكثر من 2.4 مليون عميل، مقابل 4.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2017.وأوضحت الهيئة، في أحدث تقرير صادر عنها، أن أرصدة قروض شركات التمويل متناهى الصغر ارتفعت إلى 3.3 مليار جني

المال – خاص

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم نشاط التمويل متناهى الصغر ارتفع إلى 8.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، لأكثر من 2.4 مليون عميل، مقابل 4.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2017.

وأوضحت الهيئة، في أحدث تقرير صادر عنها، أن أرصدة قروض شركات التمويل متناهى الصغر ارتفعت إلى 3.3 مليار جنيه، بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2018، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وزاد عدد عملاء الشركات من 339 ألف عميل بنهاية الربع الأول من 2017 إلى 643 ألف عميل بنهاية الربع الأول من 2018.



وقفزت قروض الجمعيات من الفئة “أ” إلى 4 مليارات جنيه بنهاية مارس 2018، مقارنة بـ 2.8 مليار جيه بنهاية مارس 2017، وارتفعت تمويلات جمعيات “ب” إلى 572 مليون جنيه بنهاية مارس 2018، مقابل 438 مليون جنيه، وزادت قروض جمعيات”ج” من 421 مليونًا إلى 505 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

