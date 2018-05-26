بالإنفوجراف.. 220 مليار جنيه استثمارات تطوير السكة الحديد حتى 2030

المال - خاصعرض مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أبرز ملامح الخطة الاستثمارية لها حتى عام 2030، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ 220 مليار جنيه.وتتضمن الخطة تنفيذ مشروعات باستثمارات 75 ملياراً حتى عام 2022، منها تصنيع وتوريد 100 جرار، وإصلاح 81 جراراً، مع شركة جنرال الكتريك، مع

المال – خاص

عرض مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أبرز ملامح الخطة الاستثمارية لها حتى عام 2030، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ 220 مليار جنيه.

وتتضمن الخطة تنفيذ مشروعات باستثمارات 75 ملياراً حتى عام 2022، منها تصنيع وتوريد 100 جرار، وإصلاح 81 جراراً، مع شركة جنرال الكتريك، مع التعاقد على 100 جرار مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، إضافة إلى 100 جرار إضافي بغرض حركة الركاب نظراً لتقادم أسطول الجرارات الحالية بالهيئة والذي يصل عمره الى أكثر من 40 عاماً.

كما تتضمن المشروعات الانتهاء من التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 1300 عربة ركاب مختلفة الطرازات، بمشاركة التصنيع المحلي بنسبة تتراوح بين 30 : 40%، من خلال هيئة الإنتاج الحربى، والهية العربية للتصنيع، وكذلك شراء 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن تطوير 1089 مزلقاناً من إجمالي عدد 1332 مزلقاناً، وتطوير وتحسين 181 محطة من إجمالي 707 محطة، وتحديث نظم الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 كم بالخطوط الرئيسية للشبكة.