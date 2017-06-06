بالإنفوجراف: 2.4% زيادة فى معدلات ثاني أكسيد الكربون

الكهرباء أكبر المسببين آية رمزي أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانا أمس، حول معدلات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، كاشفا عن زيادة النسبة خلال العام المالي 2015-2016 بواقع 206.2 مليون طن، بنسبة 2.4%، مقارنة بعام 2014-2015، بمقدار 201.3 مليون طن. وكشف التقرير إلى أن قطاع الكهرباء يعد هو المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البترولية، حيث بلغت نسبته 44.4% من إجمالى الانبعاثات. فى المقابل، ارتفع إجمالى الطاقة الكهربائية المتجددة المولدة من الماء والشمس والرياح، عام 2014-2015، مسجلة 15266 جيجاوات/ ساعة، مقابل 14798 جيجاوات/ ساعة عام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 3.2%.
آية رمزي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانا أمس، حول معدلات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، كاشفا عن زيادة النسبة خلال العام المالي 2015-2016 بواقع 206.2 مليون طن، بنسبة 2.4%، مقارنة بعام 2014-2015، بمقدار 201.3 مليون طن.
وكشف التقرير إلى أن قطاع الكهرباء يعد هو المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البترولية، حيث بلغت نسبته 44.4% من إجمالى الانبعاثات.
فى المقابل، ارتفع إجمالى الطاقة الكهربائية المتجددة المولدة من الماء والشمس والرياح، عام 2014-2015، مسجلة 15266 جيجاوات/ ساعة، مقابل 14798 جيجاوات/ ساعة عام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 3.2%.