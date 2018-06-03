بالإنفوجراف.. 16% زيادة في الصادرات المصرية غير البترولية خلال 4 أشهر

انفوجراف: آية رمزي: أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 8 ملياران و644…

انفوجراف: آية رمزي:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 8 ملياران و644 مليون دولار مقابل 7 ملياران و432 مليون دولار، مشيرا إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية حقق نموا ملحوظا بنسبة 12%، حيث سجل 29 مليارا و357 مليون دولار مقابل 26 مليارا و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول تطور حركة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير حتى أبريل الماضي.

ويوضح الإنفوجراف أهم القطاعات التصديرية التى شهدت تحسنا، بالإضافة إلى مقارنات حجم الصادرات للدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي.







