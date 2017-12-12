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بالإنفوجراف.. 15 معلومة عن المشروع النووي المصري

عبدالباقي حفني وآية رمزي- إعداد: عمر سالم شهد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسى والروسي فلاديمير بوتين لتوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ممثلاً للجانب المصرى، وأليكسى ليخاتشييف رئيس شركة روس أتو