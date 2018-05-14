بالإنفوجراف.. 12 مسرحية تبدأ من يوم 3 رمضان

سلوى عثمانإنفوجراف آية رمزىيقدم "البيت الفني للمسرح"، هذا العام، فى رمضان 12 عرضًا مسرحيًّا طوال الشهر، ومن المقرر أن تبدأ أولى العروض يوم 3 رمضان، وهى المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك، وتتنوع المسرحيات التى تنتجها الفرق المختلفة، هذا العام، كما سيتم تقديم مسرحيات أنتجت خصيصى لت

سلوى عثمان





إنفوجراف آية رمزى

يقدم “البيت الفني للمسرح”، هذا العام، فى رمضان 12 عرضًا مسرحيًّا طوال الشهر، ومن المقرر أن تبدأ أولى العروض يوم 3 رمضان، وهى المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك، وتتنوع المسرحيات التى تنتجها الفرق المختلفة، هذا العام، كما سيتم تقديم مسرحيات أنتجت خصيصى لتقدم فى رمضان، كما ستقدم المسرحيات التى لقيت نجاحًا خلال الفترة الماضية.

قال يوسف إسماعيل، مدير فرقة المسرح القومى، إن الفرقة تستقبل الشهر الكريم بالعرض الجديد “حي على بلدنا” من أشعار فؤاد حداد، بطولة أشرف عبد الغفور، مروة ناجى، مفيد عاشور، ومن إخراج أحمد إسماعيل، ابتداء من يوم 9 رمضان الموافق 25 مايو، ولمدة أسبوعين.

وأوضح شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة، أن الفرقة تستعد لتقديم عرض “كأنك تراه” من تأليف نسمة سمير، وإخراج ماهر محمود، بطولة محمد يونس، وماهر محمود، وعلاء النقيب، وسامح فكري، ومصطفى سامي، ومجموعة من المنشدين، وذلك من يوم 5 رمضان الموافق 21 مايو، ولمدة أسبوعين، بالإضافة إلى تقديم عرض “السيرة الهلامية” من تأليف الحسن محمد، بطولة محمد إبراهيم، رأفت سعيد محمود المصرى، ومجموعة من شباب الفنانين، وإخراج محمد الصغير، على قاعة زكى طليمات، ابتداء من 21 رمضان الموافق 6 يونيو ولمدة أسبوع.

بينما أكد المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، أن الفرقة تستعد لتقديم عرضين هما نتاج ورشة الغناء والموسيقى وورشة الرقص ضمن ورشة “ابدأ حلمك” بورشة مسرح الشباب هما عرض “مدد”، وعرض “الليلة الكبيرة”، العرضان من إخراج أحمد طه، ويتم تقديم العرضين في حفلة واحدة، بينما تقدم الفرقة عرض “يوم معتدل جدًّا”، من بطولة كمال عطية ومجموعة من شباب الفنانين، وإخراج سامح بسيونى على مسرح ملك، ابتداء من 3 رمضان الموافق 19 مايو.

وقال المخرج سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد، إن الفرقة تستمر فى تقديم عرضها الجديد “الساعة الأخيرة” من تأليف عيسى جمال الدين، من بطولة شريف صبحي، سامية عاطف، وإخراج ناصر عبد المنعم من 8 رمضان الموافق 24 مايو، بينما تستعد لتقديم العرض الجديد “الحادثة” من تأليف لينين الرملي، وإخراج عمرو حسان والذي سيقدم على مسرح ملك خلال الشهر الكريم.

وعن برنامج عروض الأطفال خلال شهر رمضان يقول الفنان محمد نور، مدير مسرح القاهرة للعرائس، إن الفرقة تقدم عرض العرائس الشهير “الليلة الكبيرة” أشعار صلاح جاهين، وإخراج صلاح السقا بساحة الهناجر بالأوبرا، ابتداء من 7 رمضان الموافق 23 مايو، ولمدة أسبوع، وعلى مسرح مركز طلعت حرب الثقافي ابتداء من 10 رمضان الموافق 26 مايو، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، بالإضافة إلى تقديم عرض “اللعبة الشقية” إخراج هانى عز الدين أيام 8، 9، 16، 17 رمضان الموافق 24، 25 مايو الحالي، و1، 2 من شهر يونيو المقبل بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.