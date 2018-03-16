بالإنفوجراف.. 10 أسباب لإنشاء حاضنات الأعمال

المال – خاص







نشر مشروع 2030، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنفوجرافًا، ضمن سلسلة منها، لتتناول تقديم شرح لحاضنات الأعمال ومفهومها وأهدافها.







وتناول المنشور توضيح مهام حاضنات الأعمال والتي تتمثل في تقديم الخدمات الاستثمارية المتعلقة بدراسة جدوى المشروعات، وتوفير المساندة والاستشارة المالية والإدارية والتسويقية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي واللوجيستي للمنشآت الصغيرة مع توفير التدريب الإداري أو التقني لعاملي المؤسسة من طرف المؤسسة الحاضنة أو هيئات خاصة.







وتطرق الإنفوجراف إلى نشر أهمية حاضنات الأعمال والتي تضمنت المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع والعمل على تهيئة المناخ المناسب، وتوفير كل الإمكانات التي تعمل على تسهيل إقامة المشروعات، إلى جانب العمل على ربط المشروعات الجديدة مع السوق من خلال تكوين حلقة مشتركة بين هذه المشروعات والمشروعات الموجودة.







إضافة إلى إمكانياتها في ربط المشروعات المحتضنة داخل الحاضنة مع بعضها البعض للاستفادة من خبراتها ونقاط ضعفها، وكيفية التغلب عليها مع تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية من أجل تنمية الموارد البشرية، وحل مشكلة البطالة إلي جانب تشجيع قيام الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية التي تساعد الوضع الاقتصادي للدولة على النمو والتطور.











