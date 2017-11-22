بالإنفوجراف.. نسب الصادرات والواردات بين مصر وأفريقيا

إنفوجراف آية رمزي أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي، والذي يحتفل به كل عام، ويستعرض البيان إجمالي صادرات وواردات دول أفريقيا وأعلى أربع دول للصادرات والواردات. وذكر البيان أنه قد بلغت قيمة إجمالي الصادرات

إنفوجراف آية رمزي



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي، والذي يحتفل به كل عام، ويستعرض البيان إجمالي صادرات وواردات دول أفريقيا وأعلى أربع دول للصادرات والواردات.



وذكر البيان أنه قد بلغت قيمة إجمالي الصادرات لدول أفريقيا (1253.1 مليون دولار) وتمثل نسبه 5.6% من إجمالي الصادرات التي تبلغ قيمتها حوالي (22501.7 مليون دولار)، تركزت أعلى القيم في أربع دول بنسبة 54.9% من إجمالي صادرات مصر إلى مجموعة دول أفريقيا.



وأضاف أنه قد بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول أفريقيا (1042.9 مليون دولار) تمثل نسبة 1.5% من إجمالي الواردات الوطنية التي بلغت قيمتها حوالي (71356.6 مليون دولار).

تتركز أعلى القيم في أربع دول بنسبة 86.8% من قيمة الواردات من دول أفريقيا.

ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل البيان:





