بالإنفوجراف.. مواصفات طرازات مصر للطيران الجديدة

هاجر عمران ودعاء محمود إنفوجراف آية رمزي عقدت الشركة القابضة لمصر للطيران مؤخراً صفقة لضم 45 طائرة جديدة لأسطول الشركة بقيمة 6 مليارات دولار، وتضم الصفقة 6 طائرات من طرازات بوينج دريملاينر B787-9، بالإضافة إلي 15 طائرة من طراز الإيرباص A320neo، ونحو 24 طائرة بومباردييه CS300.ورصدت "المال"



هاجر عمران ودعاء محمود

إنفوجراف آية رمزي



عقدت الشركة القابضة لمصر للطيران مؤخراً صفقة لضم 45 طائرة جديدة لأسطول الشركة بقيمة 6 مليارات دولار، وتضم الصفقة 6 طائرات من طرازات بوينج دريملاينر B787-9، بالإضافة إلي 15 طائرة من طراز الإيرباص A320neo، ونحو 24 طائرة بومباردييه CS300.

ورصدت “المال” بالإنفوجراف مميزات الطائرات الجديدة وهي كالآتي:

الطائرة بوينج دريملاينر تتميز بأنها طائرة مدنية نفاثة متوسطة الحجم ولكنها واسعة البدن، وتتراوح سعتها ما يعادل 210 إلى 330 راكبا وهي مثالية للمسافرين على درجة رجال الأعمال والضيافة، وتم تصميمها بتكنولوجيا فائقة التطور.

وتحتوي الطائرة على محركات تم تطويرها بأحدث التقنيات من قبل شركة جنرال الكتريك ورولزرويس فقوة المحركات تسمح لها بأن تقطع مسافات بعيدة المدى ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف ويبلغ معدل انضباط إقلاع الطائرة 99% على مستوى العالم.

كما أنها الطائرة الأفضل في توفير الوقود حيث تم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ 20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية وذلك يعود إلى أن المواد المركبة تدخل في تركيبة الهيكل الأساسي لجسم الطائرة بنسبة 50% بما في ذلك أجنحتها.

الطائرة الإيرباص A320neo مزودة بمحركات الجيل الاخير وجنيحات الجناح الطرفية “Shark let”، مما ينتج عنه في المحصلة ما نسبتة 15% في توفير الوقود، وهذا يشمل استخدام جنيحات الجناح الطرفية “Sharklet” والتي لديها القدرة على خفض استهلاك الوقود بنسبة 3.5٪ إلى 4٪، نتيجة لانخفاض الدوامات الهوائية على قمة الجناح وتقليل قوى الجر.

والطائرة إيرباص 320 نيو لديها أكثر من 95٪ من القواسم المشتركة مع هيكل الطائرة إيرباص 320 الحالي، كما أن هيكل الطائرة مصنع من مواد جديدة مثل المواد المركبة وسبائك ألومنيوم أكثر من ذي قبل، مما ساعد على تخفيض الوزن وبالتالي استهلاك الوقود. أيضا فإن إستخدام المواد الجديدة أدى إلي تخفيض عدد أجزاء وقطع الطائرة مما سوف يقلل من تكاليف الصيانة.

أما الطراز الأخير بومباردييه CS300 فمن مميزاتها توفير نسبة استهلاك وقود تصل إلى 15%، ومساحة تخزينية أكبر وتستطيع شحن البضائع فهي موفرة للوقود وتوفر الشحن الجوي، ومتوسط ساعات الطيران 6 ساعات ولديها القدرة على العمل دوليا وداخليا، كما لديها القدرة علي العمل في المناطق الحارة والمليئة بالأتربة.

يذكر أن مصر للطيران عقدت صفقة مع الشركة الكندية بومباردييه المصنعة للطائرات بموجبها تحصل على 12 طائرة من طراز CS300 لينضموا لأسطول الشركة على أن يتم تسلمها وفقا لجدول زمني اعتبارا من نهاية عام 2018 وحتى 2020 إلى جانب أحقية شراء 12 طائرة إضافية خلال الفترة من 2020 وحتى 2026.

ومن المقرر أن تعمل هذه الطائرات على شبكة خطوط شركة مصر الطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) وبلغت قيمة الصفقة مايقرب من 1.1 مليار دولار.

وعقدت مصر للطيران العام الماضي صفقة شراء ٩ طائرات بوينج 800- 737B وتقدر قيمتها بنحو 864 مليون دولار تم تمويل ٨ طـــائرات منها من قبل شــركة دبى لصناعات الطيران وقد اكتملت الصفقة بوصول الطائرة التاسعة والأخيرة في 10 ديسمبر الحالى.