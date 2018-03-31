بالإنفوجراف.. محطات في سيرة أبو شقة رئيس الوفد

إعداد :سلوى عثمان انفوجراف: آية رمزي: فاز المستشار بهاء أبو شقة برئاسة حزب الوفد، وهو فقيه قانوني ومحامى جنائي شهير ، ترك القضاء ليحترف العمل بالسياسة وكان من قيادات حزب " الوفد " قبل أن يقرر خوض إنتخابات الرئاسة على…

إعداد :سلوى عثمان

انفوجراف: آية رمزي:



فاز المستشار بهاء أبو شقة برئاسة حزب الوفد، وهو فقيه قانوني ومحامى جنائي شهير ، ترك القضاء ليحترف العمل بالسياسة

وكان من قيادات حزب ” الوفد ” قبل أن يقرر خوض إنتخابات الرئاسة على الحزب ، وفاز بفارق يزيد عن 350 صوتا عن أقرب المنافسين له

ويتناول الانفوجراف التالى أهم محطات فى السيرة الذاتية للمستشار

ــ من مواليد 1938 بمحافظة أسيوط

ــ تخرج في كلية الحقوق عام 1959

ــ عمل وكيلا للنائب العام حتى وصل رئيسا لاحد المحاكم الابتدائية

ــ قدم استقالته عام 1975 واحترف المحاماة

ــ من أشهر المحامين الجنائيين حيثت ترافع في قضايا منها “حادث فتاة العتبة”، والدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى اتهامه بقتل سوزان تميم

ــ بدأ عمله السياسي فى نهاية السبعينات تزامنا مع إستقالته من السلك القضائي ، وأنضم لـ ” الوفد ” منذ ذلك الوقت .

ــ تولى منصب سكرتير عام حزب ” الوفد “

ــ كان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قبل توليه رئاسة الحزب

ــ عينه الرئيس المخلوع حسني مبارك بمجلس الشورى مرتين

ــ رفض الدفاع عن مبارك وطالب بأن يحظي بمحاكمته بعدالة

ــ كان عضوا باللجنة التأسيسية للدستور 2012

ــ قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه بمجلس النواب

ــ ترأس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس وتولى رئاسة أول جلسة للمجلس بأعتباره أكبر الأعضاء سنا

ــ فاز أبو شقة رسميًا برئاسة حزب الوفد ، بعد حصوله على 1384 صوتًا مقابل 990 صوتا للمهندس حسام الخولى